تشارلز الثالث.. أقدم وريث للعرش في تاريخ بريطانيا يُتوج أخيرًا ملكًا

منذ طفولته وبصفته الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية حصل الأمير تشارلز على لقب وريث العرش البريطاني، وذلك منذ أن كان في الثالثة من عمره.

ومنذ ذلك الحين، انتظر الملك الجديد الذي يكمل 74 عامًا خلال شهرين، لحظة وصوله إلى سدة العرش، بعدما أصبح أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

ورغم كثرة الألقاب وحلمه المستمر معه من الطفولة بأن يصبح ملكًا لبريطانيا، أشارت تقارير إعلامية إلى أن تشارلز ربما يلجأ فعليًا إلى التخلي عن ذلك الحلم المنتظر لسنوات بالتنازل عن العرش إلى ابنه الأكبر الأمير ويليام.

وبموجب قانون خلافة العرش البريطاني، يصبح تشارلز ملكًا تلقائيًا في اللحظة التي يعلن فيها وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتنازله عن العرش يتطلب تشريعًا.

وينظم البرلمان تسلسل تولي العرش البريطاني، ولا يمكن تغييره إلا من قبل البرلمان.

حياته الشخصية

ولد تشارلز في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1948، في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن، وكان الحفيد البكر.

وتلقى تشارلز تعليمه في مدرستي “تشيم” و”غوردونستون”، وهما المدرستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب تعليمه.

وفي عام 2005، تزوّج تشارلز بشريكته السابقة كاميلا باركر بولز زواجًا مدنيًا بعد علاقة طويلة، وظلت هناك تكهنات بأنها لن تحصل على لقب ملكة عندما يتولى زوجها العرش خوفًا من رد فعل العامة في المملكة المتحدة.

بيد أن هذه التكهنات حسمتها الملكة إليزابيث الثانية في خطاب ألقته بمناسبة الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش عندما أعلنت أن زوجة ابنها كاميلا دوقة كورنويل ستصبح ملكة بريطانيا بعد تولي ابنها للعرش.

وقالت الملكة إليزابيث عندما يصبح ولي العهد تشارلز ملكًا، أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا الدعم نفسه الذي قدمتموه لي.

مهامه الأولى

ومن المنتظر أن يحمل تشارلز لقب الملك تشارلز الثالث، وتبع الإعلان عن تنصيبه ملكًا لبريطانيا توليه عدد من المهام العاجلة أولها إلقاء خطاب للأمة مساء الجمعة.

كما يتوقع أن يبدأ عمله بجولة في أربع مناطق وهي إنجلترا، وإسكتلندا، وويلز، وأيرلندا.

وطوال حياته حاول تشارلز الالتزام بمبدأ الحياد السياسي الذي يطالب به أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

بيد أن الملك الجديد أثار بعض الجدل عندما تدخل في بعض الشؤون السياسية بينها وصفه في حديث خاص، خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها مروعة، وأكد أنه يشعر بأكثر من مجرد خيبة الأمل حيال سياسة الحكومة البريطانية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أثار تشارلز جدلًا بعدما نشرت صحيفة صنداي تايمز أن الملك الجديد قبل مدفوعات بقيمة مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن كتبرعات لمؤسسته الخيرية.

وتولى تشارلز مهام رسمية عدة نيابة عن الملكة، حيث رأس مكاتب الاستثمار وحضر جنازات كبار الشخصيات الأجنبية، علاوة على حضور المناسبات الوطنية المهمة.