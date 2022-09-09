مستشار ترمب السابق يسلم نفسه لمحكمة في نيويورك (فيديو)

سلم ستيف بانون حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منذ مدة طويلة ومستشار البيت الأبيض السابق نفسه للسلطات بمقاطعة مانهاتن في ولاية نيويورك، الخميس، عقب صدور مذكرة استدعاء ضده.

ويواجه بانون البالغ من العمر 68 عامًا، اتهامات جنائية لدوره في مجموعة ربحية تمكنت من جمع أموال لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، لكن المدعين الفيدراليين قالوا إن أفراد المجموعة احتالوا على الأشخاص المانحين من أجل تحقيق أرباح شخصية.

ويُعتقد على نطاق واسع أن بانون حصل على حوالي مليون دولار من التبرعات.

ويعد بانون أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي في الولايات المتحدة والذي كان لفترة من أهم الشخصيات في عهد ترمب (2016-2021).

واعتقل المستشار السابق للبيت الأبيض في أغسطس/آب 2020 واتُهم مع 3 أشخاص آخرين بالاحتيال واختلاس جزء من أموال المانحين البالغة 25 مليون دولار لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الانتخابي الذي قطعه ترمب في 2016.

لكن ستيف بانون لم يحاكم من قبل محكمة، لأن ترمب أصدر عفوًا عنه قبل ساعات من مغادرة الرئيس الجمهوري البيت الأبيض ليدخله الديموقراطي جو بايدن.

وقبل 6 أسابيع أدين بانون في محكمة اتحادية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.

وكان بانون قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021.