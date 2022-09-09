الهلال السعودي يفوز على الزمالك المصري ويتوج بلقب كأس سوبر لوسيل (فيديو)

توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل عقب فوزه على فريق الزمالك المصري 1/4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم الهلال بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 18 وتعادل الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 33.

ملخص مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي | الهلال بطلاً لكأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك.#كأس_سوبر_لوسيل #الزمالك_الهلال#LusailSuperCup pic.twitter.com/khLp7quTwh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2022

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيجالو وسالم الدوسري ولوتشيانو فييتو وأندري كاريلو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف روقا وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهلال بصفته بطل الدوري السعودي.