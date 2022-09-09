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الهلال السعودي يفوز على الزمالك المصري ويتوج بلقب كأس سوبر لوسيل (فيديو)

لاعبو فريق الهلال السعودي بعد تتويجهم بالبطولة (رويترز)
9/9/2022-|آخر تحديث: 10/9/202212:49 AM (مكة المكرمة)

توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل عقب فوزه على فريق الزمالك المصري 1/4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم الهلال بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 18 وتعادل الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 33.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيجالو وسالم الدوسري ولوتشيانو فييتو وأندري كاريلو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف روقا وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهلال بصفته بطل الدوري السعودي.

المصدر : وكالات