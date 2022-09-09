مصر.. إخلاء سبيل أربع صحفيات بعد اتهامهن بـ”نشر أخبار كاذبة”

أوقفت النيابة العامة المصرية أربع صحفيات من منصة “مدى مصر” الإخبارية المستقلة بينهن رئيسة التحرير، ووجهت لهن تهمًا شملت “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام”، قبل أن تُخلي سبيلهن، مساء الأربعاء، بكفالة مالية.

ونشرت صفحة مدى مصر على موقع فيسبوك بيانًا أكدت فيه توجيه نيابة استئناف القاهرة لصحفيات مدى مصر لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام”.

كما تضمنت الاتهامات، بحسب بيان الموقع الإخباري الذي تحجبه السلطات في مصر، “الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب “مستقبل وطن” في البرلمان”.

ووجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الصحفيات الأربع بكفالة قدرها 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لرئيسة التحرير لينا عطا الله، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل من رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين.

ونشر موقع مدى مصر تقريرًا الأسبوع الماضي تضمن اتهامات بالفساد داخل حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب المصري ويعد مواليًا للحكومة.

وتقدم عدد من نواب وأعضاء “مستقبل وطن” بعشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربع، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس/آب من نشرة «مدى مصر» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات لينا عطا الله وزميلتها رنا ممدوح، ففي أواخر عام 2019 داهمت قوات أمنية مقر موقع مدى مصر وتم توقيفهما مع زميل ثالث لهما.