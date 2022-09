إلغاء أحداث ومسابقات رياضية في بريطانيا والولايات المتحدة حدادا على رحيل الملكة إليزابيث (شاهد)

قرر العديد من المسؤولين الرياضيين في بريطانيا تعليق الفعاليات الرياضية إثر وفاة الملكة إليزابيث، الخميس، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي لكرة القدم ولعبة الكريكيت والغولف والرغبي وركوب الدراجات.

وتوقفت مسابقات سباق الخيل، الخميس، عقب ساعات قليلة من إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتقرر تعليق اليوم الثاني من مواجهة الكريكيت الحاسمة بين إنجلترا وجنوب أفريقيا، وكان من المقرر عقدها ‭ ‬في جنوب لندن، الجمعة، بينما تم إلغاء مباريات في مسابقة الكريكيت المحلية للسيدات في إنجلترا.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباريات المرحلة السابعة.

وقالت الرابطة في بيان لها “لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين”.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

وألغي الدوري الإنجليزي لكرة القدم مباراتين كان من المقرر إقامتهما اليوم الجمعة، مع احتمال تأجيل المزيد من المباريات.

وقررت الرابطة، صباح الجمعة ، تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي في الفترة من 9 إلى 10 من سبتمبر/أيلول الجاري علامة على احترام الرياضة الوطنية لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

في حين قدم مشجعو وست هام يونايتد أداء غنائيا مؤثرا بعنوان “حفظ الله الملكة” قبل مباراة الفريق في الدوري الأوربي ضد فريق ستيوا بوخارست الروماني، الخميس، وقبيل الإعلان عن وفاة الملكة رسميا.

Paying tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II at London Stadium tonight. pic.twitter.com/Ef2jE50h0S — West Ham United (@WestHam) September 8, 2022

والتزم الجمهور الصمت لمدة دقيقة في مباريات الدوري الأوربي التي شاركت فيها فرق ولاعبون بريطانيون كانوا يرتدون شارات سوداء حدادا على رحيل الملكة إليزابيث.

وتم تأجيل مباراة البطولة الاسكتلندية، الجمعة، بين كوف رينجرز ودندي من قبل دوري المحترفين الاسكتلندي لكرة القدم.

وألغى المنظمون الجولة الثانية من بطولة بي.إم.دبليو للجولف البارزة، بالإضافة إلى تعليق اللعب يومي الخميس والجمعة على إثر وفاة المللكة الراحلة.

وعبّر المسؤولون في بيان عن حزنهم لرحيل الملكة واصفين إياها بـ”مصدر إلهام لجميع أنحاء العالم” مؤكدين أنه سيتم إغلاق ملعب الجولف ومنشآت التدريب.

وقال بيتر فورستر‭ ‬رئيس النادي الملكي للجولف إن النادي حظي برعاية الملكة لمدة 70 عاما وكان هذا “شرفا كبيرا”.

We are greatly saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, Patron of The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. Read more: https://t.co/Hei5cZR6TU pic.twitter.com/taucay631P — The R&A (@RandA) September 8, 2022

وأردف “بعد جلوسها على العرش عام 1952، قبلت جلالة الملكة المغفور لها رعاية نادي الغولف الملكي على الرغم من أنها لم تكن لاعبة غولف”.

من جانبه، أوقف اتحاد الفروسية البريطاني جميع الأحداث لمدة يومين حزنا على وفاة الملكة.

وتم تأجيل مباراة محلية في الرجبي، الخميس بينما أوقف الاتحاد الاسكتلندي للرجبي جميع المباريات المحلية المقررة مطلع الأسبوع.

وأوقفت هيئة سباق الخيل البريطانية جميع الأحداث لمدة يومين، حيث كانت الملكة الراحلة شغوفة بالخيل ومن رواد السباقات المنتظمين.

حزن في الولايات المتحدة

بدوره، أعلن الدوري الوطني لكرة القدم بالولايات المتحدة، التزام الصمت لمدة دقيقة واحدة قبل بدء المباراة الافتتاحية للموسم بين لوس أنجلوس رامز وبافالو بيلز.

والتزمت بطولات التنس المفتوحة في الولايات المتحدة وسباق الفورمولا 1 أيضا، بدقيقة الصمت حدادا على وفاة الملكة الراحلة.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية فارقت الحياة في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد 70 عاما في الحكم، لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

وقد اعتلت الملكة العرش في عام 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.

The Formula 1 grid came together for a minute’s silence in memory of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/ZgaQdwfWF1 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 9, 2022

وأمس، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية حدادا على رحيل الملكة إليزابيث.

وقال في بيان إن قرار تنكيس الأعلام “سيستمر حتى غروب يوم دفن الملكة احتراما لذكراها”.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت بدورها تنكيس الأعلام في مبنى الكونغرس بواشنطن، حدادا على الملكة.

ومن المُرجح أن ينقل نعش الملكة الراحلة بعد 5 أيام من وفاتها في موكب عسكري من قصر باكنغهام إلى قصر ويستمنستر مقر البرلمان البريطاني حاليا.

ويبقى جثمان الملكة في ردهات ويستمنستر لمدة 3 أيام لإتاحة الفرصة للعامة لإلقاء نظرة الوداع عليها، على أن تجري مراسم التشييع الرسمي للملكة في كنيسة ويستمنستر عقب 9 أيام من وفاتها.

وينقل جثمان الملكة بعد مراسم التشييع إلى قلعة ويندسور غربي لندن، وتدفن إلى جانب والدتها ووالدها في باحة كنيسة القديس جورج في القلعة، مقر ملوك وملكات بريطانيا على مدى ألف عام تقريبا.