مصر تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، تسجيل إصابة مواطن بفيروس جدري القرود وعزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.

الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدري القرود لمصري من الحاصلين على الاقامة بإحدى الدول الأوربية pic.twitter.com/MarMNogsBB — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 7, 2022

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن انتشار مرض جدري القردة في العالم لا علاقة له بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرض هذه الحيوانات للاعتداء في البرازيل.

وقالت المنظمة في آخر تقرير لها إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 41000 إصابة موزعين على 96 دولة.

وأوضحت أن اسم جدري القرود جاء لأول مرة عام 1958م، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث في الدنمارك.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.