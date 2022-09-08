مصر.. الدولار الجمركي يرتفع إلى 19.31 جنيها والتضخم يسجل 16.7%

قررت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه خلال شهر سبتمبر/ أيلول بعدما كان في حدود 18.64 جنيه في يوليو/ تموز. وهو أعلى سعر له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بناء على هذا القرار الجديد، سيتم بدء تطبيق العمل بالسعر الجديد اعتبارا من اليوم 8 سبتمبر/أيلول.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭14‬‬% في مارس/ آذار بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية عقب التدخل الروسي في أوكرانيا.





وتشهد العملة المصرية منذ قرابة 5 أشهر، تحركات على أسعار الصرف تزامنا مع تقارير بنوك استثمار دولية تفيد بأن الجنيه يباع بأعلى من قيمته بـ 15%.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية قرابة 19.3 جنيها، مقارنة بـ 15.6 قبل نحو 5 شهور، بتراجع بلغ 23.7 %.

وبحسب تقرير سابق لبلومبرغ إيكونوميكس، فإن الجنيه المصري يحتاج إلى التراجع بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر، أي وصول سعر الصرف عند قرابة 23 جنيها للدولار.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس بأن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى ‭16.7‬% على أساس سنوي في أغسطس/ آب مقارنة مع ‭15.6‬% في يوليو/ تموز.