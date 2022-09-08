قطر تعلن آخر المستجدات الخاصة بترتيبات كأس العالم 2022 (فيديو)

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بيع أكثر من مليونين و450 آلف تذكرة لحضور مباريات المونديال، الذي تقام منافساته للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وذكرت اللجنة المنظمة للمونديال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة أنه يمكن لمشجعي كأس العالم حجز مقار إقامتهم عبر أي منصة عالمية للحجوزات.

المدير العام باللجنة العليا للمشاريع والإرث:

لدى مشجعي #كأس_العالم إمكانية حجز مقار إقامتهم عبر أي منصة عالمية للحجوزات#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/WEd6RXpmI6 — قنا الرياضي (@QNA_Sports) September 8, 2022

وقال المدير العام باللجنة العليا للمشاريع والإرث إن “بطاقة هيا” هي بوابة الدخول إلى قطر خلال فترة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه نظرًا للإقبال الشديد على شراء التذاكر فقد تم وضع سياسة 1+3 بمعنى أن كل من يحمل تذكرة دخول لديه صلاحية دعوة 3 من أصدقائه للحضور معه.

المدير العام باللجنة العليا للمشاريع والإرث:

حرصا منا على أن تكون البطولة عائلية فإنه مسموح لحامل بطاقة #هيا اصطحاب أطفال أقل من 12 عاما دون رسوم#قنا_رياضي pic.twitter.com/5TGKSpYX47 — قنا الرياضي (@QNA_Sports) September 8, 2022

وأكد حرص اللجنة على أن تكون البطولة عائلية، ولذلك يسمح لحامل بطاقة هيا باصطحاب أطفاله الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا دون رسوم.

وبالنسبة لأسعار السكن، قال مدير اللجنة إن هناك خيارات عدة تبدأ من 80 دولارًا، مشيرًا إلى أنه تم وضع خيارات متعددة تناسب المستويات المادية كافة.

وتتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الأكثر تقاربًا في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، بما يتيح للمشجعين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخبات من البقاء في قلب الحدث طوال مدة البطولة التاريخية، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين استادين 75 كم.

العقيد جاسم السيد من لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة #كأس_العالم:

نسخة #مونديال_قطر لن تكون الأكثر نجاحا من حيث التنظيم فحسب.. بل ستكون الأكثر أمنا وأمانا بالنسبة للجماهير والوفود المشاركة والمواطنين والمقيمين#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/0zoLFmC7bU — قنا الرياضي (@QNA_Sports) September 8, 2022

وأكد العقيد جاسم السيد من لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم، أن نسخة مونديال قطر “لن تكون الأكثر نجاحًا من حيث التنظيم فحسب، بل ستكون الأكثر أمنًا وأمانًا بالنسبة للجماهير والوفود المشاركة والمواطنين والمقيمين”.

وتطرق إلى “بطاقة هيا” وقال إن من مميزاتها أنها متعددة الزيارات، ويبدأ تفعيلها من 1 نوفمبر ويمكن لحاملها دخول البلاد أكثر من مرة.

وفيما يخص القادمين إلى البلاد عن طريق البرّ قال، إن هناك مواقف متنقلة عند معبر سلوى خلال فترة البطولة، ويمكن للشخص حجز موقف ابتداء من 15 أكتوبر المقبل.

وقال إنه يسمح بالدخول عن طريق البر للسيارات الحاملة لوحات غير قطرية وفق معايير معينة من خلال منصات التسجيل المسبق، والتي سيتم الإعلان عنها يوم 15 أكتوبر.

أمّا القادمون جوًّا فيمكنهم استخدام “المترو” أو سيارات الأجرة والحافلات أو وسائل النقل المتوافرة بالطلب.

وكشف الرئيس التنفيذي لمونديال 2022، أن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر شراءً للتذاكر، وقال إنه تم بيع نحو 2.5 مليون تذكرة، وستُطرح كمية أخرى من التذاكر في نهاية سبتمبر الجاري.

وبدأ العد التنازلي للأيام الأخيرة لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر لتكون النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني بمباراة تواجه فيها قطر المُضيفة للبطولة، الإكوادور.