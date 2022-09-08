رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تثبيت فواتير الكهرباء للأفراد مدة عامين (فيديو)

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، تثبيت فواتير الكهرباء السنوية للأفراد ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مدة عامين، وذلك ضمن خطتها للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت ليز تراس في مؤتمر اليوم الخميس أمام مجلس العموم إنه سيتم تثبت الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني (نحو 2884 دولارا)، موضحة أن هذا الدعم سيستمر مدة عامين بالنسبة للأفراد.

وأضافت “هذه اللحظة التي يتعين علينا فيها أن نتحلى بالشجاعة. نحن نواجه أزمة طاقة وهذه التدخلات سيكون لها ثمن”، وأشارت إلى أن الشركات ستحصل أيضًا على حزمة دعم مدة ستة أشهر.

وأكدت أن هذا الإجراء يوازي توفير حوالي 1000 جنيه إسترليني سنويًّا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر.

ولم تحدد رئيسة الوزراء تكلفة إجراءات الدعم التي يُتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية ويتم تأمينها بالقروض.

وتشمل الإجراءات أيضًا التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن هذه الإجراءات ستصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه إسترليني، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليارا أُنفقت سابقا لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة جائحة كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة البريطانية للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة، وبعد أن حذر اقتصاديون ومنظمات غير حكومية ونقابات وشركات طاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

وكانت أسعار الكهرباء والغاز تُحمَّل كاملة حتى الآن للشركات والأسر على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة سرعان ما ثبت أنها غير كافية وبعيدة من ذلك.

وتأتي الإجراءات المعلن عنها الخميس لتضاف إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد أعلنت عنه الحكومة سابقًا.