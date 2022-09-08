الملكة إليزابيث الثانية.. 70 عامًا على عرش بريطانيا (بروفايل)

مع إعلان قصر باكنغهام، مساء الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، تسدل بريطانيا الستار على أطول مدة حكم بين ملوكها.

وتربعت الملكة الراحلة على عرش بريطانيا منذ عام 1952، حيث تولّت الحكم آنذاك عندما كان عمرها 25 عامًا.

ولم تكن لتصبح ملكة عند الولادة، لكن التاج آل إليها بعد والدها الملك جورج بعد أن تنازل عمّها عن العرش ليتزوّج بامرأة لا يسمح القانون الملكي بالارتباط بها.

وخلال قرابة قرن من الزمن جابت الملكة العالم مرارًا، وكلّفت 15 رئيسًا للوزراء، من ونستون تشرشل إلى ليز تراس.

كما عاصرت الملكة الراحلة 14 رئيسًا أمريكيًا و4 باباوات للفاتيكان، وشهدت العديد من الحروب والأزمات العالمية، بينها الحرب العالمية الثانية وجائحة كورونا.

وكان آخر ظهور علنيّ للملكة، الثلاثاء الماضي، عندما صادقت رسميًا على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 في ظل حكم الملكة.

70 عامًا من سدة الحكم

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، احتفل البريطانيون على مدى 4 أيام بمرور 70 عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش.

وبصفتها ملكة بريطانيا، التقت إليزابيت 13 رئيسًا من الرؤساء الـ14 الأمريكيين، منذ هاري ترومان (1945-1953) إلى جو بايدن، باستثناء الرئيس ليندون جونسون (1963-1969).

كما قابلت الملكة التي ترأس الكنيسة الأنغليكانية، وتُعرف بتديّنها العميق 4 باباوات خلال زيارات رسمية، هم يوحنا الثالث والعشرون (1961) ويوحنا بولس الثاني (1980، 1982، 2000)، وبنديكتوس السادس عشر (2010) وفرنسيس (2014).

وشهدت العديد من الحروب والأزمات العالمية وإنهاء الاستعمار في العديد من الدول والحرب الكورية والحرب الباردة وحرب جزر فوكلاند، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

ملكة الأرقام القياسية

جابت الملكة الراحلة العالم بمعدل 42 مرة، قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما كانت تبلغ 89 عامًا، بحسب بيانات نشرتها صحيفة ديلي تلغراف.

وزارت الملكة إليزابيت أكثر من 100 دولة، وهو رقمٌ قياسي آخر لعاهل بريطاني، وقامت بأكثر من 150 زيارة إلى رابطة الشعوب البريطانية دول الكومنولث.

وكانت إليزابيث الثانية أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي في 16 مايو/أيار 1991، وأول عاهل بريطاني يزور الصين عام 1996.

أرسلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 مارس/آذار 1976، خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع.

وعام 1997، أطلقت أول موقع إلكتروني رسمي لقصر باكنغهام، المقر الرسمي للأسرة الملكية في العاصمة البريطانية لندن.

وكتبت أول تغريدة لها في تويتر عام 2014، فيما نشرت أول منشور لها عبر إنستغرام عام 2019.

حياتها الشخصية

استمرّ زواج الملكة إليزابيت الثانية بالأمير فيليب 73 عامًا، ورزقت منه بأربعة أبناء هم الأمير تشارلز وريث العرش والأميرة آن والأمير أندرو دوق يورك والأمير إدوارد.

ويُعرف عن الملكة أنها متأنقة على الدوام، فهي واحدة من أكثر النساء اللواتي التقطت لهنّ صور في التاريخ، ورسمت لها أكثر من 200 لوحة بورتريه، كانت أولها في سن السابعة.

ويرى بعض البريطانيين أنها قاسية بعض الشيء إلا أن رباطة جأشها تعدّ سمة مكتسبة، وهي ضرورية للتغلب على تحديات الحياة ومسؤولياتها بنظر عامة البريطانيين.

وتعرف شخصية الملكة إليزابيث الثانية بأنها حساسة ودقيقة وحاسمة، وتحتفظ ببعض الثوابت والعادات اليومية.

ورغم أنها لم تكن تتبع نظام تمارين رياضية صارمًا إلا أن النشاط البدنيّ كان جزءًا من حياتها اليومية على مدى عقود، إذ واظبت على ممارسة أنشطة مثل المشي المنتظم، وركوب الخيل.