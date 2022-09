أوربا تستعرض خطتها لمواجهة قطع الغاز وفيديو روسي ساخر يستعرض مصيرا مظلما للقارة

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إن على دول الاتحاد الموافقة على تحديد سقف لأسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو.

وأضافت خلال عرضها لاستراتيجية الطاقة الأوربية الجديدة “الهدف واضح جدًا. علينا قطع المداخيل المالية التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا”.

وقالت إنه من الضروري السعي للحصول على مساهمة تضامنية من شركات النفط والغاز الأوربية التي تحقق أرباحًا غير اعتيادية من زيادة تكاليف الطاقة، مشددةً على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

واتهمت فون دير لاين روسيا بالتلاعب بسوق الغاز، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى للغاز الروسي.

وفيما كانت دول الاتحاد الأوربي تنتظر هذه الخطوة منذ أكثر من أسبوع، قال المفوض الأوربي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني “نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”.

بالمقابل أثار مقطع فيديو روسي جدلًا واسعًا في أوساط الأوربيين لتصويره دول أوربا غارقة في الجليد نتيجة قطع الغاز.

