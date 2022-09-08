أوربا تستعرض خطتها لمواجهة قطع الغاز وفيديو روسي ساخر يستعرض مصيرا مظلما للقارة

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إن على دول الاتحاد الموافقة على تحديد سقف لأسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو.

وأضافت خلال عرضها لاستراتيجية الطاقة الأوربية الجديدة “الهدف واضح جدًا. علينا قطع المداخيل المالية التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا”.

وقالت إنه من الضروري السعي للحصول على مساهمة تضامنية من شركات النفط والغاز الأوربية التي تحقق أرباحًا غير اعتيادية من زيادة تكاليف الطاقة، مشددةً على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

واتهمت فون دير لاين روسيا بالتلاعب بسوق الغاز، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى للغاز الروسي.

وفيما كانت دول الاتحاد الأوربي تنتظر هذه الخطوة منذ أكثر من أسبوع، قال المفوض الأوربي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني “نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”.

بالمقابل أثار مقطع فيديو روسي جدلًا واسعًا في أوساط الأوربيين لتصويره دول أوربا غارقة في الجليد نتيجة قطع الغاز.

🤡 "Gazprom" is trying to intimidate Europe, but so far they have only managed to make it laugh "Gazprom" has published a video titled "It's going to be a long winter". In the video, the company cuts off gas and shows how an "ice age" is coming to #Europe. pic.twitter.com/hzVxY28cUm — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022

وأظهر الفيديو أعلام الاتحاد الأوربي ومناطق أوربية وأدوات لتوليد الطاقة البديلة المتجددة، مثل طواحين الهواء وألواح الطاقة الشمسية.

كما يصوّر الفيديو انقطاع الغاز في المنازل وانبعاث الدخان من المباني جراء عودتها لاستخدام الفحم والحطب للتدفئة والطبخ.

واستخدم الفيديو أغنية “الشتاء سيكون طويلًا” للشاعر السوفيتي يوري فيزبور، والتي تصوّر الطبيعة كأنها إنسان يبكي لحلول فصل الشتاء.

ونشر بونومارينكو سيرغي، النائب الأول لحاكم إقليم كراسنويارسك الروسي، الفيديو على حسابه في تليغرام، مرفقًا إياه بعبارة “حسنًا، لقد فهمتم المعنى”.

من جانبه، رأى المحلل السياسي ديونيس سينوزا أن الفيديو يُصنّف ضمن “الحرب النفسية” التي تشنها روسيا ضد الأوربيين. أما ديفيد هينغ مدير المركز الأوربي للاقتصاد السياسي الدولي في بريطانيا، فقال “إن الخسائر التي تكبدتها روسيا في 2022 لا تُحصى، وهذه الرسائل تظهر أن روسيا في قبضة الوهم الجماعي”.