أحمد نجيب الشابي للجزيرة مباشر: تونس مقبلة على انفجار اجتماعي والتغيير قادم لا محالة (فيديو)

قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس إن قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل جاء اعتراضًا على القانون الانتخابي المنظم للعملية.

وأضاف الشابي خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن نتائج الاستفتاء على الدستور شجعت الكثير من القوى السياسية التونسية على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة. موضحًا أن مقاطعة 70% من التونسيين للاستفتاء على الدستور تؤكد أن الرئيس قيس سعيّد يعيش حالة واضحة من الضعف السياسي، على حد قوله.

وقال الشابي إن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من التفجيرات الاجتماعية في ظل وجود العديد من الاحتجاجات التي شهدتها غالبية المحافظات التونسية.

وتابع “المواطن التونسي اليوم لا يكترث بالانتخابات، تشريعية كانت أم رئاسية بقدر ما أنه يبحث عن قوته اليومي ومعدلات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.

وقال الشابي “إن هذا التململ الشعبي الذي بدأت مشاهده تتسع في تونس مؤشر مهم، لكنه حينما يخرج عن السيطرة فإنه سيحرق الجميع، وقد تشهد تونس ما شهدته في عام 2011”.

وأضاف قائلًا “إن التحول في تونس قادم لا محالة، والرئيس سعيّد يضعف فيما القوى الديمقراطية تتقوى”.

وكانت جبهة الخلاص الوطني في تونس قررت مقاطعة الانتخابات رفضًا لما وصفته بالمسار الانقلابي الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيّد، ومعتبرة أن القانون الانتخابي المنتظر يأتي في سياق انفرادي وإقصائي.

ودعت الجبهة إلى ضرورة أن يجتمع التونسيون على طاولة حوار واحدة، لتدارس الأوضاع الاجتماعية الصعبة وكيفية وضع البلاد على سكة الخروج من هذه الأزمة.

وأقر الشابي بأن الأحزاب السياسية التونسية ليست كلها في جبهة موحدة، لكنها تتفق على تشخيص الوضع العام في تونس وضرورة العمل على إسقاط منظومة الرئيس قيس سعيّد.