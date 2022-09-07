بعد فيديو حقق انتشارا.. فرقة أطفال أوغندية تحقق حلمها بزيارة قطر (شاهد)

حققت فرقة أطفال أوغندية، حلمها بزيارة الدوحة قبل مونديال 2022، وكانت الفرقة قد نشرت على مواقع التواصل، مقطع فيديو وهم يرقصون في لوحة فنية وكأنهم في حفل افتتاح كأس العالم.

ويظهر في المقطع الأطفال وهم يحملون لافتة مكتوب عليها (كأس العالم قطر 2022) في حين أخذ باقي أعضاء الفرقة يمثلون فريقين متنافسين وحكم اللقاء وهو يحمل الكرة.

وحقق المقطع على بساطته انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل، للأداء المميز لأعضاء الفرقة من الأطفال وهم يؤدون الرقص بطريقة مرحة ورشيقة.

وبعد شهور وصلت الفرقة أخيرًا إلى قطر، وقاموا بجولة في الدوحة ونشر حسابهم على مواقع التواصل والذي يتابعه الآلاف، مقاطع فيديو لزيارتهم لقطر ونزولهم لأحد ملاعب المونديال بزي منتخب قطر لكرة القدم.

وسبق لفرقة (أطفال الغيتو) إقامة حفلات في العديد من البلدان كان آخرها في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

وبدأ العد التنازلي للأيام الأخيرة لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر لتكون النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني بمباراة تواجه فيها قطر المُضيفة للبطولة، الإكوادور.