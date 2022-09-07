دلل حواسك في “بودروم” على ساحل بحر إيجة التركي (إعلان)

سواء في إسطنبول أو لندن أو برلين أو خارجها، يُنظر إلى بودروم باعتبارها مكانًا أمثل للرفاهية والراحة والهروب من فوضى الحياة اليومية بشواطئها المشمسة وخلجانها السرية ومناظرها الطبيعية الخصبة، فضلًا عن منتجعاتها الراقية وأماكن التسوق المتميزة، إذ ترسم شبه الجزيرة المثالية هذه على وجوه زوارها ابتسامة رضا منذ اعتُبرت قسم تركيا الخاص من الجنة على الأرض قبل أكثر من نصف قرن.

ورغم أن المنطقة تشهد ارتفاعًا متصاعدًا في الاهتمام العالمي منذ بدء السياحة في القرن الماضي، فإن تاريخ بودروم شاسع لدرجة يصعب على المرء تصوره. وتشمل بعض المواقع الأكثر شهرة في المنطقة: قلعة بودروم الشهيرة في المدينة، وضريح هاليكارناسوس، ومسرح القرن الرابع المذهل الذي يستضيف الأعمال الموسيقية طوال فصل الصيف، كما تتسم الطرق والمسارات بسمات بحر إيجة، مثل المنازل المطلية باللون الأبيض وأشجار اليوسفي والسماء المشمسة.

وتعد المنطقة اليوم موطنًا لعدد متزايد من المنتجعات العالمية والمجتمعات السكنية التي تجتذب الجنسيات المختلفة ممن يفخرون بأن شبه جزيرة بودروم هي موطنهم. أما بالنسبة لمن يرغب حقًا في قضاء وقت ممتع والتخلص من أعباء الحياة، فإن بودروم لديها أفضل تجارب المنتجعات في العالم ذات مرافق فاخرة تقدم علاجات الحمام التركي بالإضافة إلى العلاجات الشاملة واليوغا التي تقام وسط أكثر المناطق الطبيعية سحرًا في تركيا.

الجدير بالذكر أن المنطقة تشهد وصولًا يوميًا لأصحاب اليخوت وعشاق الإبحار للاستمتاع بفترة راحة في ظل خدمات المارينا الفاخرة التي توفر الوجبات الشهية بأفخر المطاعم والنوادي، فضلاً عن وجود مجموعة كبيرة من متاجر المصممين والمعارض الفنية.

كما توفر اليخوت الشراعية الخشبية الأصلية (غوليتس Gulets) رحلات يومية مريحة للزوار ممن يريد استكشاف الخلجان والجزر التي يتعذر الوصول إليها.

وبعد الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الرائعة، لابد من البحث عن مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في المنطقة، فبينما تصطف مطاعم الأسماك المحلية الصغيرة على الواجهات البحرية لكل مدينة في المنطقة، تستضيف المنتجعات الصيفية من فئة 5 نجوم أكبر الطهاة في البلاد بالإضافة لسلاسل المطاعم العالمية الشهيرة التي تقدم أفخر الأطعمة.

وسواء كنت تشاهد غروب الشمس من مزرعة عنب شاسعة أو مكان استراحة ساحلي فاخر، فإن غروب الشمس في بودروم يوفر خلفية مبهجة لأي وجبة مسائية، كما نوُصى بشدة بتناول المأكولات البحرية المحلية التي يتم إحضارها طازجة من شبكة الصيد إلى الأطباق، بجانب المقبلات المنعشة على طراز بحر إيجة والمعروفة باسم (meze).

لا تُفوّت:

مشاهدة أكثر اليخوت الشراعية أناقةً في تركيا وهي تتنافس على كأس بودروم السنوي، حيث يحتفل مركز الإبحار في البلاد بوصول البحارة من جميع أنحاء العالم.

تناول العشاء في فروع بودروم لبعض أشهر المطاعم في العالم.

الاستمتاع بحفل موسيقي بمشاركة أكبر النجوم المحلية في نادي اليخوت بمارينا بودروم.

اسكتشاف مجموعات أزياء العطلات والرحلات البحرية لبيوت الأزياء الفرنسية والإيطالية البارزة المصممة خصيصًا لبيعها في المحلات الراقية في بودروم.

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