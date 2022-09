نشطاء نباتيون يهاجمون سيارات نقل الحليب في بريطانيا (فيديو)

نشر ناشطون نباتيون في بريطانيا مقطعًا مصورًا يظهرون فيه أثناء ثقب إطارات سيارات نقل الألبان داخل أحد المصانع، لمنع وصولها إلى المتاجر.

وأثار مقطع الفيديو المتداول، تفاعلات واسعة عبر المنصات، لا سيما أن أعضاء المنظمة التي تطلق على نفسها “تمرد الحيوان”، شرعوا خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري في حملة بعنوان “أوقفوا العرض” للمطالبة بمنع تداول الألبان ومنتجاتها بشكل نهائي.

وحسبما أعلنت المنظمة في حسابها على تويتر، فإن الحملة التي تنظمها لمنع إمدادات الألبان جاءت ردًا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم.

وقالت المنظمة التي تعمل في مجال الدعوة للتوقف عن استخدام المنتجات الحيوانية والتحول الكلي للمنتجات النباتية، إن الغاية من هذه الحملة تتمثل في منع وصول منتجات الألبان إلى المتاجر، حيث يقوم النشطاء بالتوجه إلى شركات الألبان الكبرى ومحاولة منع شاحناتها من التحرك.

Animal Rebellion is calling on the government and @trussliz to support farming and fishing communities to move away from animal farming and fishing as part of an urgent transition to a plant-based food system and then rewild the freed-up land as a result. pic.twitter.com/04irZTLLNX — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 7, 2022

وتوجه عدد من النشطاء فجر الأربعاء، إلى شركة ألبان “مولر وايزمان” الواقعة غرب ميدلاندز، حيث تمكنوا من تسلق الأسوار، وثقب إطارات الشاحنات الموجودة لنقل الألبان.

ووثق النشطاء تسللهم في فيديو تم نشره اليوم عبر حسابهم على تويتر حيث علقوا قائلين “لليوم الثالث على التوالي، نجحنا في تعطيل إمدادات الألبان”.

🛑Happening Now: For the 3rd consecutive day, Animal Rebellion have immobilized milk trucks and disrupted the supply of dairy by drilling tyres at a fifth site; Muller Willenhall. pic.twitter.com/M0jF2l1G6R — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 6, 2022

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على 11 شخصًا من المشاركين بعد الإبلاغ عن تسللهم للشركة في الساعة 5.30 صباحًا.

وأفاد البيان أنهم ثقبوا نحو 200 إطار، وتسببوا في أضرار مادية بلغت نحو 80 ألف جنيه إسترليني (92 ألف دولار)، ويجري التحقيق معهم الآن في مقر الشرطة.

وقال ممثل الشرطة “نحترم حق الناس في الاحتجاج السلمي، لكن لا يمكننا السماح بأضرار جنائية طائشة ستؤدي إلى فواتير إصلاح كبيرة”.

وأثارت تصرفات المنظمة ردود أفعال غاضبة عبر المنصات، حيث علق مغردون بأن الشرطة لا بد أن تتخذ ضدهم إجراءات صارمة، فيما علق مدونون بأن تصرفهم لن يفيد في شيء ولن يدعم قضيتهم حتى لو كانت عادلة، لكنه سيجعل الناس يعارضون أفكارهم بشكل أكبر.

Because wasting tyres is good for the environment not to mention the extra CO2 that will produced by another vehicle or 2 having to drive there to fix and replace the tyres 🙄 https://t.co/b7DkBRb3cE — Ryan Griffin (@ryangriffin89) September 6, 2022

What exactly is point of this ?

Why does milk harm the planet 🥛 ? https://t.co/yxYIys1wKF — Ranjit Attari Singh (@R1ASingh) September 6, 2022

You are dangerous fanatics and you belong to a terrorist organisation that should be delegalised and chased by authorities. https://t.co/3leu8z0ao7 — Anna Jewel 🇵🇱 🌌💎 (@AnnaMyPrecious1) September 6, 2022