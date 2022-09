وفاة 5 مرضى في غزة خلال 2022 بسبب تقييد الاحتلال لحركة التنقل

كشف مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن 5 مرضى من قطاع غزة بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم منذ مطلع عام 2022، جرّاء قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حرية الحركة والسفر لتلقّي العلاج.

وذكر بيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطيني غير حكومي) أن آخر حالة وفاة كانت، أمس الثلاثاء، للمريض محمد ياسر اللدّاوي من مدينة رفح (جنوب) الذي كان يعاني من مرض السرطان.

🚨 This is Mohammed al-Ledawi, a 32yo Palestinian cancer patient. He's the latest victim of Israel’s suffocating closure of #Gaza.

Mohammed missed eight appointments in West Bank hospitals because Israeli authorities never granted him the required exit permit to leave Gaza. pic.twitter.com/HZKKnBs0kA

— Al Mezan – الميزان (@AlMezanCenter) September 7, 2022