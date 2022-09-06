إسباني ينطلق في مهمة إلى قطر سيرًا على الأقدام لحضور المونديال (فيديو)

انطلق الإسباني (سانتياغو سانتشيث) في مهمة للوصول إلى قطر سيرًا على الأقدام مع موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقام لأول مرة في دول عربية.

وغادر سانتشيث مدريد في يناير/ كانون الثاني هذا العام، ومنذ ذلك الحين عبر معظم أوربا وتركيا، ونام في خيمته وأحيانا في فنادق أو في منازل أصدقاء قدامى أو جدد التقى بهم على الطريق.

🌏 Santiago Sánchez Cogedor, desde Alcalá de Henares a Qatar andando@Mario17gp https://t.co/eJVsbghlOr — El Generacional (@elgeneracional) January 7, 2022

عاشق كرة القدم

وقد وفّر عاشق كرة القدم -الذي يلعب في فريق في مدريد- المال اللازم لرحلته من العمل في صالة ألعاب رياضية وفي شركة خدمات لوجستية.

وبالنسبة له فالوصول إلى كأس العالم ليس هو الهدف في حد ذاته، ولكنه موعد نهائي يدفعه إلى الأمام لتحقيق أحلامه.

قال سانتشيث وهو يسير بالقرب من بلدة زاخو في إقليم كردستان العراق “إذا لم تحدد موعدا لأحلامك، فإنك لا تدركها”، وأضاف أن “درجات الحرارة التي تصل إلى أكثر من 45 درجة في هذا الوقت من العام في العراق تمثل تحديا”.





وفي زاخو، تستضيفه أسرة كردية عراقية، وكان سانتشيث قد التقى بأحد أبناء هذه الأسرة أول مرة في تركيا، وعرض عليه استضافته بمجرد عبوره الحدود إلى العراق.

ويرى سانتشيث أن اللقاء غير المتوقع والتواصل بين البشر بلا حدود فاصلة، بمثابة شريان الحياة في هذه الرحلة المرهقة في بعض الأحيان.

ومن خلال التواصل عبر تطبيق الترجمة على هاتفه الذكي، يشارك سانتشيث تفاصيل رحلاته السابقة واللاحقة مع مضيفيه الذين أبدوا إعجابهم بخططه الطموحة للسفر.

ويأمل سانتشيث الوصول إلى قطر مع موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال “سأكون سعيدا لو استقبلني أعضاء المنتخب، لديّ بضع كلمات وقليل من الوقت لأتحدث معهم عن تجربتي، قوة الإيمان والتضحية”.

وأضاف “ليس من السهل الوصول إلى قطر، وأريد أن أمنحهم القليل من التحفيز حتى يبذلوا كل ما في وسعهم على أرض الملعب”.