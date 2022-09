حاولت الانتحار سابقا.. وفاة عراقية “شهيرة على تيك توك” إثر سقوطها من الطابق الـ11 (فيديو)

كشفت وسائل إعلام عراقية عن سقوط فتاة مشهورة على تطبيق “تيك توك“، من أحد المباني المرتفعة في “القرية اللبنانية” بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات فتحت تحقيقًا في حادثة الشابة مروة القيسي، وسط أنباء عن انتحارها “مع شكوك في أن يكون الحادث جنائيًّا، لكن وفق شهادة أهلها فإنها كانت تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام”.

ونقلت الشرطة العراقية جثة مروة إلى دائرة الطب الشرعي المختصة، ولم تتضح حتى اللحظة أسباب الحادثة.

بدوره قال مدير الشؤون الإدارية في القرية اللبنانية رسول كريم، في تصريح لوسائل إعلام كردية إنه “لم تكن للفتاة مشاكل أو شكاوى مسجلة”، وإنها كانت تعيش في “شقة بالطابق الحادي عشر مع أختها”.

وقال كريم إنها من “بغداد وتعيش في أربيل”، مضيفًا “لسنا متأكدين مما إذا كانت الفتاة قد ألقت بنفسها أم لا، والأمر ستكشفه تحقيقات الشرطة”.

بيد أن موقع (ناس) المحلي نقل عن مصدر أمني قوله إن الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا ألقت بنفسها من الطابق الـ11 عقب وصولها إلى شقتها التي تسكن فيها، وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على شقيقة الراحلة بعدما تبين أن مروة حاولت الانتحار مرات عدة مسبقًا.

وظهرت شقيقة مروة، ملاك القيسي، في تسجيل مصور وهي تنعى شقيقتها بألم وبكاء، ودعت جمهورها إلى “تركها وشأنها وعدم سؤالها عن شيء”.

كما نشرت ملاك عبر منصة إنستغرام صورة لشقيقتها الراحلة وهي غارقة في دمائها عقب سقوطها، وعلقت عليها بالقول “كسرتي ظهري”.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع نبأ انتحار الشابة العراقية، حيث عبر العديد عن حزنهم للحال الذي دفع الشابة إلى إلقاء نفسها.

#Iraq #Kurdistan : TikToker Marwa al-Qaisi has died after falling from 11th floor of building in #Erbil – initial reports suggesting it was suicide #مروة_القيسي #أربيل #الْعِرَاق pic.twitter.com/KaYFACMhY8

— sebastian usher (@sebusher) September 5, 2022