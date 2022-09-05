الأخبار|الولايات المتحدة

“يا ولدي لا تمُت”.. رسالة مؤثرة من لاعب سعودي لطفله المريض لحظة فوزه ببطولة العالم (فيديو)

اللاعب السعودي محمد آل مخلص فاز بالمركز الأول في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو (تويتر)
5/9/2022-|آخر تحديث: 5/9/202212:12 PM (مكة المكرمة)

بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو (وهي أحد أنماط الفنون القتالية) المقامة في الولايات المتحدة، وجّه لاعب سعودي رسالة مؤثرة إلى طفله المريض قال له فيها “يا ولدي لا تمُت”.

وفي مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع على المنصات خاطب اللاعب محمد آل مخلص طفله المريض ودموعه تسبق كلماته “أنت وعدتني يا فهد إنك ما تستلم للمرض. أرجوك، فهد يا ولدي لا تمت”.

وقال في مقطع الفيديو أيضًا “اليوم في أكبر تجمع للعالم في رياضة الجوجيتسو ما حدا تجاوز البلد السعودي وما حدا رفع علم بلاده فوق علم بلادي”.

وكان اللاعب آل مخلص قد أبرم اتفاقًا مع طفله تعهد فيه بأن يهزم كل اللاعبين مقابل عدم استسلام الطفل للمرض إذ كان ذاهبًا إلى الولايات المتحدة في الأساس لعلاجه، وروى الأب سابقًا تفاصيل معاناة نجله مع تناول الإبر والتحاليل والمكوث الطويل في المستشفيات والعيادات الصحية.

تفاعل واسع

وتداول مغردون مقطع الفيديو بشكل واسع واحتفى سعوديون بفوزه وتضامنوا مع طفله فهد، مطالبين بتكريمه والاهتمام به، كما دشنوا وسم (#بطل_العالم_السعودي_2022) للاحتفاء به.

وقال مغردون إن مخلص قدّم إنجازًا جديدًا للسعودية ووصفوه بأنه “البطل الذي رفع اسم السعودية عاليًا”، كما تضامن آخرون مع ابنه ودعوا إلى إعادة النظر في حالته الصحية.

وكتب الصحفي السعودي مرزوق العجمي “محمد آل مخلص بطل سعودي في رياضة جيوجيتسو خرج من رحم المعاناة أثناء مرافقته لابنه المريض في رحلة علاج في الولايات المتحدة”.

وعلّق الكاتب عبد الله البندر قائلا “هذا البطل التحق بهذه الرياضة أثناء ذهابه لعلاج ابنه بأمريكا فتغلب على أبطالها، وحصد الذهب ورفع علم بلاده عاليًا”.

ورغم فوزه للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو، فإن اللاعب السعودي آل مخلص لم يتلقَ دعمًا وفق الصحفي عوض آل عاطف الذي كتب في تغريدة “رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الجوجيتسو رفض التفاعل أو الرد على رسائل آل مخلص قبل خوضه النزال للعبة في 2021”.

وتداول مغردون أيضًا فيديو وصورًا تجمع اللاعب السعودي مع نجله فهد الذي يعاني من المرض منذ سنوات، وتُظهر اللقطات المختلفة اعتناء الوالد الشديد بطفله.

وكشف محمد آل مخلص سابقًا، أن قصة مرض ابنه بدأت منذ الولادة بعد أن بينت الفحوص الطبية أنه يعاني من مرض عضال في الرئتين ويحتاج إلى زراعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل