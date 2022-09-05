“يا ولدي لا تمُت”.. رسالة مؤثرة من لاعب سعودي لطفله المريض لحظة فوزه ببطولة العالم (فيديو)

بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو (وهي أحد أنماط الفنون القتالية) المقامة في الولايات المتحدة، وجّه لاعب سعودي رسالة مؤثرة إلى طفله المريض قال له فيها “يا ولدي لا تمُت”.

وفي مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع على المنصات خاطب اللاعب محمد آل مخلص طفله المريض ودموعه تسبق كلماته “أنت وعدتني يا فهد إنك ما تستلم للمرض. أرجوك، فهد يا ولدي لا تمت”.

وقال في مقطع الفيديو أيضًا “اليوم في أكبر تجمع للعالم في رياضة الجوجيتسو ما حدا تجاوز البلد السعودي وما حدا رفع علم بلاده فوق علم بلادي”.

الحمدلله اولا واخيرا

الحمدلله اللذي اعطاني القدره لامثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل

اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي @Badermasaker@F_BinHithleen#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/Uq7n8wn2g5 — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 3, 2022

وكان اللاعب آل مخلص قد أبرم اتفاقًا مع طفله تعهد فيه بأن يهزم كل اللاعبين مقابل عدم استسلام الطفل للمرض إذ كان ذاهبًا إلى الولايات المتحدة في الأساس لعلاجه، وروى الأب سابقًا تفاصيل معاناة نجله مع تناول الإبر والتحاليل والمكوث الطويل في المستشفيات والعيادات الصحية.

🇸🇦 "لولا فهد الصّغير ما كان طلع محمّد" 🇸🇦 على لسان محمّد آل مخلص (أبو فهد)، الذي حقَّق بطولة العالم #جوجيتسو 2022م 💐🥇 . . قصّة مُلهِمة، كيف استغلّ هذهِ اللعبة كمُتنفّس له، كذلك حفّز وشجّع ابنه عليها . . أسأل الله العليّ القدير أنْ يشفي فهد عاجلًا غير آجل 🙏🏻❤️. pic.twitter.com/1OIofn6UDT — الجوهرة العنقري 🇸🇦 (@Joj_Alangari) September 4, 2022

تفاعل واسع

وتداول مغردون مقطع الفيديو بشكل واسع واحتفى سعوديون بفوزه وتضامنوا مع طفله فهد، مطالبين بتكريمه والاهتمام به، كما دشنوا وسم (#بطل_العالم_السعودي_2022) للاحتفاء به.

وقال مغردون إن مخلص قدّم إنجازًا جديدًا للسعودية ووصفوه بأنه “البطل الذي رفع اسم السعودية عاليًا”، كما تضامن آخرون مع ابنه ودعوا إلى إعادة النظر في حالته الصحية.

اول كلمتين قلتها بعد النهائي

انا سعودي #بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/VQrwwO09eN — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 4, 2022

وكتب الصحفي السعودي مرزوق العجمي “محمد آل مخلص بطل سعودي في رياضة جيوجيتسو خرج من رحم المعاناة أثناء مرافقته لابنه المريض في رحلة علاج في الولايات المتحدة”.

وعلّق الكاتب عبد الله البندر قائلا “هذا البطل التحق بهذه الرياضة أثناء ذهابه لعلاج ابنه بأمريكا فتغلب على أبطالها، وحصد الذهب ورفع علم بلاده عاليًا”.

محمد آل مخلص.. بطل العالم السعودي في رياضة الجوجيستو لمدة سنتين يعمل سائق بأوبر لتغطية تكاليف حياته.. ذهب مع ابنه أخيراً "فهد" ابنه مريض ومعاق وبدون قدرات ودعم حتى لا يخسر الإنجاز والمستقبل! وحصل على البطولة العالمية.. الرياضة السعودية ليست كرة قدم فقط ولا هلال ونصر فقط! pic.twitter.com/nqGsl3YHoe — إبراهيم المالك (@ialmalik) September 4, 2022

ورغم فوزه للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم لرياضة الجوجيتسو، فإن اللاعب السعودي آل مخلص لم يتلقَ دعمًا وفق الصحفي عوض آل عاطف الذي كتب في تغريدة “رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الجوجيتسو رفض التفاعل أو الرد على رسائل آل مخلص قبل خوضه النزال للعبة في 2021”.

وتداول مغردون أيضًا فيديو وصورًا تجمع اللاعب السعودي مع نجله فهد الذي يعاني من المرض منذ سنوات، وتُظهر اللقطات المختلفة اعتناء الوالد الشديد بطفله.

وكشف محمد آل مخلص سابقًا، أن قصة مرض ابنه بدأت منذ الولادة بعد أن بينت الفحوص الطبية أنه يعاني من مرض عضال في الرئتين ويحتاج إلى زراعة.

محمد آل مخلص بطل سعودي في رياضة جيوتتسو خرج من رحم المعاناة إثناء مرافقته لأبنه المريض في رحلة علاج في الولايات المتحدة.

هناك صنع مجده ورفع علم بلاده في أكثر من محفل؛ آخرها بطولة العالم في الجيوتتسو التي استضافتها لاس فيغاس.

روح ومثابرة وقفز على وحشة الغربة والمعاناة.

تهانينا💐 https://t.co/cfXpuCMYUN pic.twitter.com/LfRpKwdEjh — مرزوق العجمي (@MarzouqAlajmi) September 4, 2022