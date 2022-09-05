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مقتل 10 أشخاص في هجمات بالسكين في كندا

عناصر من الشرطة الكندية (رويترز ـ أرشيف)
5/9/2022-|آخر تحديث: 5/9/202201:33 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الكندية مساء الأحد مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

وأضافت أنها تبحث عن شخصين (داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون) مشتبه بهما في تنفيذ العملية، مشيرة إلى أنهما كانا يركبان سيارة نيسان روج سوداء.

وأوضحت الشرطة في إقليم ساسكاتشوان أن الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة.

المصدر : وكالات