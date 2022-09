مقتل 10 أشخاص في هجمات بالسكين في كندا

أعلنت الشرطة الكندية مساء الأحد مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

وأضافت أنها تبحث عن شخصين (داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون) مشتبه بهما في تنفيذ العملية، مشيرة إلى أنهما كانا يركبان سيارة نيسان روج سوداء.

BREAKING: Canadian police launch manhunt for 2 men after multiple people are stabbed at multiple locations in Saskatchewan pic.twitter.com/xIKxz2UVmg

— BNO News (@BNONews) September 4, 2022