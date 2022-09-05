بالقصائد وأهازيج الترحيب.. هكذا استقبل سعوديون خطيب المسجد الأقصى (فيديو)

استقبل مواطنون سعوديون خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري بحفاوة بالغة، وألقوا أبياتا من الشعر والأهازيج ترحيبًا به خلال زيارته لمكة المكرمة لأداء فريضة العمرة.

ويظهر خلال مقطع مصور اصطفاف مواطنين سعوديين أمام الشيخ عكرمة، وقد نظموا القصائد المرحبة به والمشيدة بدوره في خدمة المسجد الأقصى.

ورحّب شيوخ قبيلة هذيل بالشيخ عكرمة صبري حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ فهد المعطاني الهذلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع، وسط إشادة بالاستقبال الحافل لخطيب المسجد الأقصى المبارك.

وغرد الكاتب والمحلل السياسي أحمد مازن “السعودية أطهر أرض، ومن الطبيعي أن يكون شعبها بهذا الكرم والطيبة والمشاعر الصادقة تجاه قضيتنا وشعبنا”.

هكذا استقبل إخواننا السعوديون خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في مكة المكرمة.#السعودية أطهر أرض ومن الطبيعي أن يكون شعبها بهذا الكرم والطيبة والمشاعر الصادقة تجاه قضيتنا وشعبنا.

بلسان كل فلسطيني أقول: حفظ الله مملكة الخير شعباً وقيادة 🇸🇦♥️🇵🇸#فلسطين#أحمد_مازن pic.twitter.com/Mr8gAsffyz — Ahmad Mazen (@AhmadMazen93) September 5, 2022

بدوره، عبّر الكاتب الفلسطيني ماجد الزبدة عن سعادته بالاستقبال السعودي للشيخ عكرمة صبري، مؤكدًا قوة العلاقة بين الشعبين السعودي والفلسطيني.

استقبال حافل لخطيب #المسجد_الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري في مكة المكرمة ..

هذا هو الوجه الحقيقي لعلاقة الشعوب العربية بالقدس والأقصى ..

ونعم الضيف والمضيف. pic.twitter.com/1WF4EWNCY7 — ماجد الزبدة – فلسطين (@majed_zebda) September 5, 2022

وفي السياق، أشاد حساب (سعوديون مع الأقصى) بالزيارة قائلًا “إخواننا من مكة يرحّبون بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أثناء زيارته لمكة المكرمة. هذا هو الوجه الحقيقي لأبناء المملكة المناصر لفلسطين والقدس والأقصى”.

اخواننا من مكة يرحّبون بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أثناء زيارته لمكة المكرمة.

هذا هو الوجه الحقيقي لأبناء المملكة المناصر لفلسطين والقدس والأقصى. pic.twitter.com/ZHSIdSZtrj — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 4, 2022

وتأتي زيارة خطيب المسجد الأقصى للسعودية في جولة له خارج الأراضي الفلسطينية، بعد شهور من منع سلطات الاحتلال له.

من جهته، أشاد صبري بدور ملك الأردن عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة.

وحذّر خطيب الأقصى من الحفريات الجارية تحت المسجد المبارك وحوله، لافتًا إلى أن هدف الإسرائيليين منها هو رغبتهم في أن يؤدي أي زلزال إلى انهيار المسجد الأقصى.

سعوديون ينظمون أستقبالا لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري خلال زيارته مكة المكرمة

في ضيافة د. فهد المعطاني الهذلي بمتحف هذيل التراثي وترحيب من الشاعر فالح الحساني pic.twitter.com/5a669BrQPn — حسن فالح ( أبو فراس ) (@hassanfalih1404) September 5, 2022

يُذكر أن الشيخ عكرمة صبري هو خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس منذ عام 1994، وعُرِف بمشاركته في الكثير من الأنشطة والفعاليات المناهضة لتهويد القدس، وقد تعرّض مرارًا للنقد والمضايقة والاستجواب والاعتقال من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.