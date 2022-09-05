اليمين الفرنسي يهاجم ناشطا انتقد شارلي إيبدو خلال مظاهرة مساندة لإمام مغربي في باريس

عادت قضية صحيفة (شارلي إيبدو) إلى الواجهة بعد حادثة جديدة السبت الماضي، إذ واجه الناشط الفرنسي أليكسيس ترويا هجومًا لاذعا من اليمين المتطرف على خلفية مهاجمته للصحيفة خلال مظاهرة لمساندة الإمام المغربي حسن إيكويسين الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا بطرده الشهر الماضي.

وانتقد ترويا -الذي سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة- خلال المظاهرة التي شهدتها ساحة الجمهورية وسط العاصمة باريس، صحيفة شارلي إيبدو الساخرة وخطها التحريري الذي اعتبره سلاحًا مدمرًا ضد فرنسا، على حد قوله.

وأفاد ترويا خلال كلمته بأنه من غير المعقول الترويج لمزاعم تتحدث عن أن “من لم يتضامن مع شارلي إيبدو فهو ليس فرنسيًّا”.

وأضاف “أنا فرنسي، ولا أتضامن مع الصحيفة الشريرة شارلي إيبدو، ولم أحمل الشعار الشهير (أنا شارلي)”.

Au tour d’Alexis Trouillas (mouvement Émergence) qui se dit « ancien candidat à la présidentielle ». « Je ne suis pas Charlie. Ce journal est malfaisant. C’est une arme de destruction massive contre notre pays ». La foule applaudit. pic.twitter.com/gGWqxnVvqy — Paul Sugy (@PaulSugy) September 3, 2022

وعاد ترويا إلى الرد على مهاجميه بتغريدة عبر تويتر، حملت رسائل مبطنة، قال فيها “مستعد لخوض حرب جديدة ضد الشيطان، وسأخرج منها منتصرًا”.

Je déclare la Guerre au Diable ! Et au Nom de Dieu, nous le vaincrons ! Au moins quelques instants, et pour un bon moment, jusqu'à ce qu'il prolifère, une fois encore… Alors, nous serons toujours là, prêts à le terrasser une fois de plus.#SaintMichel — Alexis Trouillas (@AlexisdeFrance) September 4, 2022

ولاقى ترويا هجومًا من ناشطين يمينيين متطرفين، قائلين إن تصريحاته الأخيرة تمثل “استفزازًا حقيقيًّا وتجاوزًا خطيرًا لا ينبغي السكوت عنه”، واعتبروه “إعادة للتحريض على الصحيفة كما كان قبل سنوات”.

وزعمت الناشطة فلوريان كوجيت أن “سلاح الدمار الشامل هو الفكر الإسلامي الذي يروّج له أليكسيس ترويا”، على حد تعبيرها.

#CharlieHebdo dont la rédaction a été décimée à l’arme de guerre en plein Paris le #7jan2015 pointé du doigt comme une « arme de destruction massive » #honteux ! La véritable arme de destruction est l’idéologie islamiste prônée par ce type ! https://t.co/1vIiyQIHQv — Floriane Gouget (@FlorianeGouget2) September 3, 2022

وفي يناير/كانون الثاني 2015، تعرضت شارلي إيبدو لهجوم مسلح تبناه تنظيم القاعدة، وأدى إلى وقوع 12 قتيلًا وإصابات.

وأول أمس السبت، تظاهر ناشطون وسط باريس تضامنًا مع الإمام المغربي حسن إيكويسين الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا بطرده من البلاد في 26 أغسطس/آب، بدعوى تبنّيه خطابًا معاديًا للسامية ولعلمانية فرنسا والمساواة بين الرجل والمرأة.

وأوضح المتظاهرون الذين ينتمون إلى منظمة “أبعاد إسلامية” التي شُكّلت بعد التصويت على “قانون الانفصالية”، أن قرار مجلس الدولة الفرنسي بطرد الداعية المغربي ومطاردته داخل فرنسا وخارجها، قرار مدان سيفتح الباب على مصراعيه لتوجيه التهم إلى كل من يتجرأ على انتقاد “قانون الانفصالية” أو يفسره بطريقة تخالف وجهة النظر الرسمية.