الغاز مقابل الكهرباء.. خطة فرنسية ألمانية لمواجهة وقف ضخ الغاز الروسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده تعهدت بتسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمّن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظل أزمة الطاقة الشتاء المقبل.

وقال ماكرون أمام الصحافة بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث أزمة الطاقة والتضامن الأوربي لمواجهتها “سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيله إلى ألمانيا إذا كانت هناك حاجة للتضامن”.

وأضاف ماكرون “ألمانيا ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الطاقة الكهربائية، وستؤمنها لنا في حالات الذروة”.

واستهلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوربا تعاملات الأسبوع الجديد بالارتفاع، صباح اليوم الاثنين، بعد قرار روسيا إيقاف ضخ الغاز عبر خط (نورد ستريم 1) إلى أجل غير مسمى.

ويهدد القرار الروسي بتصاعد أزمة الطاقة في أوربا، وقد يدفع الاقتصاد إلى حالة ركود ويعطل الصناعات الثقيلة في القارة.

وأعرب ماكرون عن تأييده لشراء الغاز بشكل مشترك في أوربا لتكون الأسعار “أرخص”، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلَّم عبر الأنابيب.

وقال “نؤيد قرار شراء الغاز بشكل مشترك، لأن ذلك سيسمح لأوربا بأن تشتريه بأسعار أرخص”.

وتابع “إذا كان على المفوضية الأوربية أن تقرر سقفًا لسعر الغاز الذي يتم تسلُّمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء”.

وتأتي هذه القرارات الأوربية بعد 3 أيام على انعقاد مجلس الدفاع الذي تطرّق، يوم الجمعة الماضي، في الإليزيه إلى سبل تجنب الانقطاع القسري للغاز والكهرباء في الشتاء المقبل.

ويلتقي وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوربي في 9 سبتمبر/أيلول، لبحث الوضع الحالي في اجتماع استثنائي.

وتقترح المفوضية الأوربية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء، وتبنّي رسوم منظمة للأُسر الأكثر هشاشة، وتعزيز التدابير التحفيزية لخفض الاستهلاك.

وأكد المفوض الأوربي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، السبت الماضي، أن الاتحاد الأوربي “على استعداد تام” في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الأعباء المالية على الأُسر، وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.

وأعلنت مجموعة غازبروم الروسية، الجمعة، إيقاف عمل خط أنابيب نورد ستريم الحيوي لإمداد أوربا بالغاز بالكامل، حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان مقررًا أن يعاود العمل يوم السبت، إثر عملية الصيانة.