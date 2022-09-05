ضُبط متلبسا برشوة.. لحظة اعتقال مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان العراقية (فيديو)

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ عملية ضبط نوعية في محافظة ميسان شرقي البلاد، تمكنت من خلالها بالإيقاع بضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن عملية الضبط نفذت بناء على مذكرة قضائية، وأفادت بأنها تلقت عبر مصادرها السرية معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان على مساومة ذوي أحد المتهمين بدعاوى قيد التحقيق لدى المديرية، وطلبه مبلغًا من المال مقابل تسليمهم إحدى السيارات التي تم ضبطها مـن قبل المديرية.

وأوضحت الدائرة أنها ألّفت فور تلقيها المعلومات فريق عمل للتحري والتقصي، وتم نصب كمينٍ للإيقاع بالمتهم، بالاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة وهو 7500 دولار، ثم ضُبط متلبسًا بتسلّم مبلغ الرشوة.

وأضافت أنها قامت بتحرير محضر ضبط بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والمضبوطات، على قاضي التحقـيق المختص الذي قرر توقيفه.

ودعت الهيئة المواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسسات الدولة، عبر الاتصال بمنافذها المخصصة لذلك.

يذكر أن محافظة ميسان تقع في شرق العراق على الحدود الإيرانية، وعاصمتها مدينة العمارة المطلة على نهر دجلة.