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“أنقذوا الطفلة يقين”.. حملة لنقل رضيعة من مخيم محاصَر للعلاج بالأردن بعد تفاقم حالتها (فيديو)

5/9/2022-|آخر تحديث: 5/9/202201:01 PM (مكة المكرمة)

ناشدت عائلة الطفلة السورية يقين ونشطاء المسؤولين في الأردن إنقاذ الرضيعة “يقين” التي تعاني من فتحة في سقف الحلق تسبب لها مشكلات تنفسية ومشاكل في الرضاعة تهدد حياتها.

ووصفت إحدى الممرضات حالة الطفلة للجزيرة مباشر، فقالت إنهن منذ ساعات الولادة الأولى لاحظن أن الطفلة لديها تشوه في سقف الفم، وقد لاحظن بداية هذه الفتحة ولكنهن لم يرين نهايتها.

وأضافت “في الأسبوع الأول لاحظنا أن يقين لا تستطيع الرضاعة الطبيعية مثل أي طفل، فقمنا بالاعتماد على الرضاعة الاصطناعية، وبما نستطيع فعله لإنعاش الطفلة”.

 

وقد ناشدت عائلة الطفلة ونشطاء السلطات الأردنية، إخراج الطفلة من مخيم الركبان الحدودي -وهو محاصر من قبل النظام السوري- لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالتها الصحية لأنه لا يوجد طبيب في المخيم، بل يعتمد أهاليه على الممرضات فحسب.

ودشّن ناشطون منذ أشهر وسم (#أنقذوا_الطفلة_يقين) أملًا في نشر قضيتها وإنقاذها قبل فوات الأوان.

وقالت الممرضة “أتمنى من جلالة الملك عبد الله أن يساعدنا في دخول الطفلة يقين إلى إحدى مشافي الأردن كوننا لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان آخر سوى الأردن”.

ويعاني أهالي مخيم الركبان من الفقر والجوع والتشرد وسط صحراء قاحلة، ويقع المخيم في جنوب شرق سوريا على الحدود مع العراق والأردن.

ويخضع المخيم منذ سنوات للحصار من قبل قوات النظام السوري وهو أحد المخيمات التي أُقيمت خلال الحرب السورية، ويقع في منطقة الركبان وهي منطقة نائية قاحلة تمامًا.

وأصبحت هذه النقطة الحدودية مأهولة من قبل طالبي اللجوء إلى الأردن، لكن السلطات الأردنية منعتهم من دخول البلاد بعد أن ارتفع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 1.4 مليون بحلول عام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل