“أنقذوا الطفلة يقين”.. حملة لنقل رضيعة من مخيم محاصَر للعلاج بالأردن بعد تفاقم حالتها (فيديو)

ناشدت عائلة الطفلة السورية يقين ونشطاء المسؤولين في الأردن إنقاذ الرضيعة “يقين” التي تعاني من فتحة في سقف الحلق تسبب لها مشكلات تنفسية ومشاكل في الرضاعة تهدد حياتها.

ووصفت إحدى الممرضات حالة الطفلة للجزيرة مباشر، فقالت إنهن منذ ساعات الولادة الأولى لاحظن أن الطفلة لديها تشوه في سقف الفم، وقد لاحظن بداية هذه الفتحة ولكنهن لم يرين نهايتها.

وأضافت “في الأسبوع الأول لاحظنا أن يقين لا تستطيع الرضاعة الطبيعية مثل أي طفل، فقمنا بالاعتماد على الرضاعة الاصطناعية، وبما نستطيع فعله لإنعاش الطفلة”.

لا يوجد حل للطفلة يقين الا الدخول الى المملكة الأردنية الهاشمية، نتوجه الى الملك عبدالله أن ينقذ الطفلة يقين بأدخالها من مخيم الركبان الى المستشفيات الأردنية.#انقذوا_مخيم_الركبان #أنقذوا_الطفلة_يقين pic.twitter.com/zomcpvXlrg — عماد غالي (@amadalgale) September 2, 2022

وقد ناشدت عائلة الطفلة ونشطاء السلطات الأردنية، إخراج الطفلة من مخيم الركبان الحدودي -وهو محاصر من قبل النظام السوري- لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالتها الصحية لأنه لا يوجد طبيب في المخيم، بل يعتمد أهاليه على الممرضات فحسب.

ودشّن ناشطون منذ أشهر وسم (#أنقذوا_الطفلة_يقين) أملًا في نشر قضيتها وإنقاذها قبل فوات الأوان.

لا تكف يقين، الطفلة التي ولدت بفتحة في سقف الحلق داخل مخيم الركبان المحاصر، عن البكاء

لا تشعر بالشبع نتيجة معاناتها وعدم قدرتها على الأكل

وتعاني صعوبات تنفسية في مكان تكثر فيه العواصف الرملية

ما يجعلها بحاجة إلى الأكسجين بشكل شبه يومي

وسط عجز ذويها#أنقذوا_الطفلة_يقين pic.twitter.com/H4eQn65y6d — وجـــــدان𓂆🇹🇳 (@Wejden_231) September 4, 2022

وقالت الممرضة “أتمنى من جلالة الملك عبد الله أن يساعدنا في دخول الطفلة يقين إلى إحدى مشافي الأردن كوننا لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان آخر سوى الأردن”.

ويعاني أهالي مخيم الركبان من الفقر والجوع والتشرد وسط صحراء قاحلة، ويقع المخيم في جنوب شرق سوريا على الحدود مع العراق والأردن.

#انقذوا_مخيم_الركبان

فالالم المستباح بصمت من ادعى حفظ الحقوق والتغني بشعارات الإنسانية غير الموجودة فبينما أهلنا غارقين بوجعهم لم تجد أي جهة حلاً ينتشلهم

من صحراء الموت تبتعلهم رمالها ويقتلهم العطش والجوع نناشد أهل الانسانية أن يمدوا يد العون لهم#انقذوا_الطفلة_يقين pic.twitter.com/HZ0XY32FMi — فطوم أحمد عبد الفتاح (@fattumabdulfat1) September 4, 2022

ويخضع المخيم منذ سنوات للحصار من قبل قوات النظام السوري وهو أحد المخيمات التي أُقيمت خلال الحرب السورية، ويقع في منطقة الركبان وهي منطقة نائية قاحلة تمامًا.

وأصبحت هذه النقطة الحدودية مأهولة من قبل طالبي اللجوء إلى الأردن، لكن السلطات الأردنية منعتهم من دخول البلاد بعد أن ارتفع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 1.4 مليون بحلول عام 2016.

تعجز الكلمات أمام غياب الرحمة، وأمام غياب لمسة الإنسانية عن شريحة من الشعب السوري تائهة في رمال الصحراء، فمن لهذه الطفلة ولأمثالها ؟!#انقذوا_مخيم_الركبان #انقذوا_الطفلة_يقين pic.twitter.com/nH6aok6Zte — خالد الحمَّاد Khaled alhammad (@KhALHAMMAD) September 4, 2022

مناشدة للأهالي

المهجرين في #مخيم_الركبان، يطالبون فيها بفك الحصار

عنهم وفتح معابر إنسانية بإتجاه #الأردن، ويؤكدون

بأن المخيم لا يحوي سوى مدنیین مساکین هجرهم

نظام #الأسد المجرم

#الأردن#أنقذوا_مخيم_الركبان#أنقذوا_الطفلة_يقين pic.twitter.com/JnmWkLL2Q7 — Omar/Wa (@OmarHoms95) August 31, 2022