حرائق الغابات تلتهم مساحات واسعة وتجبر آلاف السكان على الهرب في كاليفورنيا (فيديو)

تشهد غابات المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق مستمرة، بينما تطلب السلطات المحلية من السكان مغادرة منازلهم تجنبًا لدرجات الحرارة المرتفعة والجفاف.

ورصدت فيديوهات حالة الدمار والخراب التي شهدتها المنطقة جراء انتشار حرائق الغابات وتصاعد الأدخنة الكثيفة.

وأعلنت مؤسسة (كال فاير) في بيان أن الحريق بمقاطعة سيسكيو تضاعف حجمه تقريبًا منذ الجمعة الماضية، وطال مساحات تُقدَّر بنحو 4254 فدانًا، في حين لم يُحتوى سوى 25% منه فقط.

وقال مسؤولون إن الحريق دمر نحو 50 مبنى، وأجبر نحو ألف شخص على إخلاء منازلهم.

CAL FIRE Incident Management Team (IMT) #5 has been activated to the CAL FIRE Siskiyou Unit in support of the #MillFire and #MountainFire. pic.twitter.com/H7Y6CgvTex

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 3, 2022