حرائق الغابات تلتهم مساحات واسعة وتجبر آلاف السكان على الهرب في كاليفورنيا (فيديو)

تشهد غابات المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق مستمرة، بينما تطلب السلطات المحلية من السكان مغادرة منازلهم تجنبًا لدرجات الحرارة المرتفعة والجفاف.

ورصدت فيديوهات حالة الدمار والخراب التي شهدتها المنطقة جراء انتشار حرائق الغابات وتصاعد الأدخنة الكثيفة.

وأعلنت مؤسسة (كال فاير) في بيان أن الحريق بمقاطعة سيسكيو تضاعف حجمه تقريبًا منذ الجمعة الماضية، وطال مساحات تُقدَّر بنحو 4254 فدانًا، في حين لم يُحتوى سوى 25% منه فقط.

وقال مسؤولون إن الحريق دمر نحو 50 مبنى، وأجبر نحو ألف شخص على إخلاء منازلهم.

CAL FIRE Incident Management Team (IMT) #5 has been activated to the CAL FIRE Siskiyou Unit in support of the #MillFire and #MountainFire. pic.twitter.com/H7Y6CgvTex — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 3, 2022

بدوره، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو، مما يعزز توفير المساعدات الفيدرالية لسكان المنطقة وإطلاق العنان لموارد الدولة.

وأوضح مكتب شرطة سيسكيو أن الأوضاع في المقاطعة تتغير بسرعة، مشيرًا إلى أن سبب نشوب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وأفادت الشرطة بأن النيران اشتعلت في تضاريس شديدة الانحدار وانتشرت على مسافة كبيرة، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 300 شخص.

في الأثناء، أبلغت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس عن نشوب حريق آخر ابتلع 5208 أفدنة، مساء السبت، لكن قوات الإطفاء تمكنت من احتواء 87% من الحريق.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تركز على تطهير النقاط الساخنة وتعزيز الاحتواء، في حين ما زالت الحرارة الزائدة وانخفاض الرطوبة -بجانب الأراضي الشديدة الانحدار- تشكل التحدي الأكبر لرجال الإطفاء.

#MillFire in Weed CA near the start of the fire at the old mill. #cawx #fireweather pic.twitter.com/KOwpVyJCUW — craig philpott (@CphilpottCraig) September 3, 2022

وتشهد ولاية كاليفورنيا معدلات أكبر من الحرائق مقارنة بالولايات الأخرى بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، التي تفاقمت نتيجة تغيّر المناخ.