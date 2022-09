كأنه مشهد هوليودي.. مطاردة بالسيارات وسرقة تحت تهديد السلاح في نيويورك (فيديو)

خلال مطاردة أشبه بما يحدث في أفلام هوليود، أقدم لصوص على سرقة مبلغ مالي كبير، أمس السبت، بعد ملاحقتهم شخصًا بأحد أرقى شوارع حيّ مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووثّق مقطع مصوّر -تداولته منصات التواصل بشكل موسّع- مطاردة سيارة (مرسيدس) سوداء لجيب من طراز (تويوتا) في شارع (أبر إيست سايد) المعروف بهدوئه ورقيّه في وضح النهار.

ووفق المقطع المتداول، تعمّد سائق المرسيدس الاصطدام بالجيب ذهابًا وإيابًا في الشارع حتى شلّ حركته، ثم ترجّل مسلّح من المرسيدس، وضرب مرات عدة على زجاج السيارة الأخرى.

وسُمع أحد المارّة يصرخ “لديه سلاح، لديه سلاح”، ثم غادر سائق الجيب سيارته وهو رافع يديه، وتمكن اللص من الحصول على حقيبة النقود، والفرار مسرعًا.

وبحسب موقع (نيويورك دايلي نيوز)، لم يصب سائق الجيب الذي يبلغ من العمر 55 عامًا بأذى، وأفاد بأن الحقيبة احتوت على مبلغ 20 ألف دولار.

وأكد الموقع أن الشرطة عثرت على السيارة المرسيدس السوداء في أحد شوارع الحيّ بعد أن تركها الجناة وهربوا، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

Wild NYC car chase ends on Upper East Side blocks from Gracie Mansion with armed robbery, thieves on the loose. #UpperEastSide #Manhattan #Graciemansion #nypd #newyork #breakingnews #breaking #EricAdams #Nyc #bronx pic.twitter.com/6JmrIwPMK8

( Someone just sent me this )

Seems like some kinda of road rage incident and some kinda robbery . One of the drivers pulled out a gun and stole a bag.

#crime #NYC #NEWS pic.twitter.com/Y9TIJ0mDGi

— Viral News NY (@ViralNewsNYC) September 3, 2022