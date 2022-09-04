رئيس حزب التغيير: هذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية (فيديو)

قال رئيس حزب التغيير الليبي الدكتور جمعة القماطي، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية يتحدد في “الذهاب إلى انتخابات برلمانية على وجه السرعة، بدل تقاسم السلطة من جديد بين أجسام سياسية تجاوزت المدة المحددة لها بكثير، ومنها من انتُخب منذ 11 سنة كاملة”.

وأضاف القماطي خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن الانتخابات البرلمانية هي أضمن الحلول وأيسر الطرق لتحقيق الاستقرار السياسي ووقف موجات العنف والانقلابات في البلاد.

وتابع “رغم الجدل الدائر في ليبيا اليوم حول شكل التسوية السياسية، فإن الانتخابات البرلمانية من شأنها تجديد الشرعية وتشكيل برلمان واحد وحكومة واحدة”.

وكشف القماطي أن هناك شبه إجماع في ليبيا على ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين الحسم في مسألة الدستور الجديد للبلاد وشروط الترشح لمنصب الرئيس.

وكانت 8 أحزاب ليبية قد أعلنت، في وقت سابق السبت، تأسيس شبكة للتواصل تهدف إلى تقديم مقترحات ومبادرات حلول للانسداد السياسي الراهن، والتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة محليًّا ودوليًّا.

وأكدت شبكة الأحزاب رفضها استخدام العنف بكافة أشكاله أداة سياسية، وأنها تعتبر مشاريع “عسكرة الدولة” والوصول إلى السلطة بالقوة انقلابًا على حق الشعب في بناء دولة ديمقراطية.

وناشدت الشبكة أبناء الشعب الليبي تغليب المصالح الوطنية الكبرى للبلاد، والتصدي لجميع التدخلات الخارجية السلبية، والعمل يدًا واحدة لإنهاء الصراع والانقسام.

وكشف القماطي أن القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الليبي، خاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا بجانب إيطاليا وألمانيا وتركيا ومصر، جميعها مدعوة للضغط على حلفائها في الداخل الليبي من أجل تسريع العملية السياسية والانتخابية.

وقال إن “مصر يمكنها الضغط أكثر على عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر، لممارسة دور إيجابي في توحيد ليبيا وخروجها من حالة الاحتقان”.