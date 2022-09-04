رئيس الشيشان رمضان قديروف يلمح بالاستقالة.. هل يفعلها؟ (فيديو)

ألمح رئيس الشيشان رمضان قديروف، مساء السبت، إلى أنه قد يتنحى عن منصبه الذي يشغله منذ 15 عامًا، وهو ما يثير تساؤلات عن مصير قواته المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونشر قديروف فيديو من قصره الفاخر بالعاصمة الشيشانية غروزني، قال فيه “إذا غادر الضيف في الوقت المحدد، فسيكون الأمر أكثر متعة وسببًا لمحبته”.

مقطع فيديو غامض للزعيم الشيشاني #رمضان_قديروف يثير التكهنات بشأن مستقبل بقائه في منصبه https://t.co/0AP7z4TLeY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2022

وأضاف بينما لم تفارق الابتسامة وجهه “أدركت أني موجود في منصبي هذا منذ وقت طويل، وأني أكثر رئيس تولى هذا المنصب، وأعتقد أن وقتي قد حان قبل أن أُطرد”، في إشارة إلى التخلي عن رئاسته للبلاد.

وختم حديثه “سأحاول فعل ذلك في الوقت المناسب، لذا أنا أفكر بالموضوع”.

وقال صمويل راماني -الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن بلندن- لصحيفة التليغراف البريطانية، إن استقالة قديروف “ستكون ضربة كبيرة” لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى التغير الكبير في لهجة خطاب قديروف، موضحًا أنه قبل أيام فقط شدد على أن وحداته الشيشانية ستكون مستعدة للتقدم على طول الطريق إلى أوربا.

Is Kadyrov resigning or is this some weird Kadyrovism? He says he’s just realised he’s led Chechnya for 15 years, & guests are best loved when they leave on time ‘so I think my time has come too (chuckle) before they kick me out’ Maybe he just wants everyone to beg him to stay pic.twitter.com/Vqb54RhsAv — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) September 3, 2022

وفي السياق، لفت راماني على تويتر إلى أن قديروف في آخر منشور له على تلغرام “تفاخر” بقدرات روسيا العسكرية التي يمكنها أن تغزو العالم وتسيطر عليه.

Ramzan Kadyrov's last Telegram post before he hinted at resigning had his usual bombast Kadyrov boasted Russia's strategic weapons led the world and said that "Banderites" in Ukraine would be crushed if Russia used its full military might. Typical ultra-nationalist rhetoric. — Samuel Ramani (@SamRamani2) September 3, 2022

من جانبه، شكك إيفان كليشز -المحلل لشؤون شمال القوقاز ومقره جامعة تارتو في إستونيا- في مدى جدية قديروف واعتزامه الاستقالة، قائلًا “لقد قال أشياء مثل هذه في الماضي”.

وأوضح للتليغراف أن رئيس الشيشان الداعم لبوتين يريد الحصول على شيء منه، ويحاول ممارسة بعض الضغوط، لذا لوّح بالاستقالة الآن.

وتولى رمضان قديروف (45 عامًا) منصب رئيس الشيشان عام 2007 عقب اغتيال والده في 2004 بمساندة واضحة من فلاديمير بوتين.

ودعم قديروف قرار بوتين بشأن غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي، ودفع بقواته لتقاتل جنبًا إلى جنب مع القوات الروسية هناك.

وأثار قديروف جدلًا واسعًا بتصريحاته عن العمليات في أوكرانيا، إذ أخبر بوتين بأنه مستعد للتضحية بحياته للقضية، داعيًا روسيا إلى عدم “تدليل” القوات الأوكرانية.

وانتقد قديروف الدول الغربية لمعارضتها للحرب، وحث سكان تلك الدول على “الانتفاضة” ضد حكوماتهم.

وبرز دور القوات الشيشانية في الفترة الأولي من غزو أوكرانيا، إلا أنها تعرضت لسخرية كبيرة، ووُصفت بأنها “كتيبة تيك توك”، في إشارة إلى اهتمام الجنود بتصوير أنفسهم وهم يعبثون بالأسلحة والدراجات النارية التي تم الاستيلاء عليها، وفق المصدر ذاته.

يُذكر أن آخر لقاء جمع بين بوتين وقديروف كان في مطلع أغسطس/آب الماضي بمنتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.