رئيس الشيشان رمضان قديروف يلمح بالاستقالة.. هل يفعلها؟ (فيديو)

ألمح رئيس الشيشان رمضان قديروف، مساء السبت، إلى أنه قد يتنحى عن منصبه الذي يشغله منذ 15 عامًا، وهو ما يثير تساؤلات عن مصير قواته المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونشر قديروف فيديو من قصره الفاخر بالعاصمة الشيشانية غروزني، قال فيه “إذا غادر الضيف في الوقت المحدد، فسيكون الأمر أكثر متعة وسببًا لمحبته”.

وأضاف بينما لم تفارق الابتسامة وجهه “أدركت أني موجود في منصبي هذا منذ وقت طويل، وأني أكثر رئيس تولى هذا المنصب، وأعتقد أن وقتي قد حان قبل أن أُطرد”، في إشارة إلى التخلي عن رئاسته للبلاد.

وختم حديثه “سأحاول فعل ذلك في الوقت المناسب، لذا أنا أفكر بالموضوع”.

وقال صمويل راماني -الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن بلندن- لصحيفة التليغراف البريطانية، إن استقالة قديروف “ستكون ضربة كبيرة” لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى التغير الكبير في لهجة خطاب قديروف، موضحًا أنه قبل أيام فقط شدد على أن وحداته الشيشانية ستكون مستعدة للتقدم على طول الطريق إلى أوربا.

Is Kadyrov resigning or is this some weird Kadyrovism?

He says he’s just realised he’s led Chechnya for 15 years, & guests are best loved when they leave on time ‘so I think my time has come too (chuckle) before they kick me out’

Maybe he just wants everyone to beg him to stay pic.twitter.com/Vqb54RhsAv

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) September 3, 2022