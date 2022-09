باكستان.. الفيضانات تجبر الأهالي على استخدام القوارب الخشبية للتنقل (فيديو)

تستمر معاناة الأقاليم والمدن في باكستان من آثار الفيضانات المدمرة التي شهدتها على مدار الأسابيع الماضية، وأصبحت مدينة جوهي بمقاطعة السند الباكستانية من أكثر المدن تضررًا حيث غمرتها المياه بشكل كامل وغرقت في شلل تام بسبب محاصرة المياه لمختلف المناطق.

ورصدت فيديوهات اعتماد أهالي جوهي على القوارب الخشبية للانتقال في مختلف أنحاء المدينة، بدلًا من الحافلات التي اعتادوا استخدامها وغابت بعدما غمرت مياه الفيضانات المدينة.

ويصف أحد سكان المدينة الأوضاع الحالية قائلًا “انقطعت كل الطرق التي تربط المدينة بسائر الأقليم، ولم تعد هناك أي خدمات متوافرة بعد أن حاصر الماء كل شيء”.

وأضاف أن مهمة الحصول على الطعام أو بعض المستلزمات الأساسية أصبح صعبًا للغاية، في ظل غياب المواصلات باستثناء القوارب الصغيرة.

وأشار مواطن آخر إلى أن الانتقال بالقوارب “مكلف للغاية”، مشيرًا إلى أن الرحلة الواحدة تتكلف نحو 200 روبية باكستانية (0.91 دولار أمريكي)، وهو ما يزيد من صعوبة الحصول على الاحتياجات المختلفة.

ويتزاحم أهالي مدينة جوهي من أجل الحصول على بعض الغلال والأطعمة، في ظل النقص الشديد للموارد الأساسية الذي يعاني منه سكان المدينة.

وتعاني مناطق عدة في إقليم السند من محاصرة المياه لها، مما تسبب في إنقطاع السبل بالعديد من المواطنين.

وقال رئيس وزراء إقليم السند مراد علي شاه، خلال مؤتمر صحفي السبت، إن الإقليم شهد “أسوأ فيضانات وأكثرها تدميرًا منذ عام 2010”.

Indus downstream is flowing half the capacity but CM Sindh is not allowing discharge of Manchhar lake's water into Indus thus inundating KN Shah, risking Johi, Warah, Dadu and other towns. #Sindhfloods pic.twitter.com/BKIYzvPddu

وأوضح أن 470 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 1074 في إقليم السند فقط، بالإضافة إلى نفوق 45 ألف رأس من الماشية، وتلف نحو 3.17 ملايين فدان من الأراضي الزراعية المتضررة.

ولفت إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص بعد تضرر 3 ملايين منزل، مما يزيد من حجم المشكلة الإنسانية في باكستان.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد، السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات منذ 14 يونيو/حزيران الماضي، قد ارتفع إلى 1282 ثلثهم من الأطفال.

What it means for 33M people displaced by floods in Pakistan. That’s 6X more people, than displaced in Ukraine war, that’s roughly 90% of Canada's population. This Climate crisis is created by the Big Economies of USA, Europe and Asia. They should feel responsibility and support. pic.twitter.com/FWCLmUV0eF

— Kumail Hassan (@KumailHassan16) September 4, 2022