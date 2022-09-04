بعد فرض حجر صحي.. سكان في مدينة صينية يقتحمون المتاجر ويفرغون محتوياتها (فيديو)

اقتحم آلاف المواطنين من سكان مدينة شينغدو جنوب غرب الصين المتاجر ومحال الأطعمة للحصول على المستلزمات الأساسية، عقب قرار السلطات المحلية بفرض الإغلاق التام.

وأثار إغلاق تشنغدو الذي أُعلن عنه قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، عمليات شراء بدافع الذعر في جميع أنحاء المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة تزاحم المواطنين للحصول على الأطعمة والمشروبات حيث اكتظت الأسواق بالحشود، تاركين أرفف المحال التجارية خاوية تمامًا.

سكان مدينة تشنغدو الصينية يقتحمون المتاجر ويفرغون محتوياتها بعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على المدينة#الجزيرة_مباشر #الصين pic.twitter.com/m4hGzw6TRq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2022

وأعلنت السلطات المحلية في شينغدو فرض الإغلاق التام عقب الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بكورونا ما تسبب بحالة من الشلل بإحدى أكبر المدن الصينية البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وألزمت سكان المدينة بإرسال شخص واحد للتسوق من البقالة مرة واحدة يوميًا على أن تكون نتائج فحوصاته سلبية، وفي حال وجود طلبات طارئة مثل الرعاية الطبية يجب الحصول على موافقة من لجنة الحي.

Chengdu and Wuhan, two of China’s largest cities, are both in lock-down… police in Wuhan cracked down hard on protesters who demanded the lock-down to be lifted… China keeps defending its zero Covid policy ahead of the Communist Party conference in October… 🔊 pic.twitter.com/mo2HaKKZOu — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 4, 2022

وأمرت سلطات المدينة بإغلاق جميع الأعمال التجارية باستثناء محال البقالة والصيدليات والمستشفيات، كما تم تعليق تناول الطعام في الأماكن العامة مع السماح فقط بالوجبات السريعة.

وسجلت المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 150 إصابة إضافية بالفيروس.

وأطلقت السلطات فحوصات عامة للكشف عن المرض، بينما أظهرت لقطات مصورة صفوف انتظار طويلة للخضوع إلى فحص الكشف عن وباء كوفيد في الشارع.

وجاء ذلك على الرغم من الجهود السابقة التي بذلتها السلطات لإخماد الشائعات عن اقتراب الإعلان عن إغلاق تام في المدينة، حيث ألقت الشرطة القبض على أحد السكان المتهم بالإدلاء “بتعليقات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة تشنغدو، الثلاثاء الماضي، إن مستخدمًا لمنصات التواصل الاجتماعي، تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وعرقل أعمال الوقاية من الأوبئة.

وقررت الشرطة احتجاز الشاب لمدة 15 يومًا، ودفع غرامة قدرها 1000 يوان بتهمة “إثارة الخلافات والمتاعب العامة”.

ويعد ذلك أكبر إغلاق في الصين على مستوى المدينة منذ أن خرجت شنغهاي المركز المالي الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون شخص، من إغلاق مؤلم استمر شهرين في يونيو/حزيران الماضي.

وتواجه الصين منذ أسابيع انتشار جديد محدود لفيروس كورونا، لكنه بات يطال قسمًا كبيرًا من أقاليم البلاد.