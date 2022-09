بعد فرض حجر صحي.. سكان في مدينة صينية يقتحمون المتاجر ويفرغون محتوياتها (فيديو)

اقتحم آلاف المواطنين من سكان مدينة شينغدو جنوب غرب الصين المتاجر ومحال الأطعمة للحصول على المستلزمات الأساسية، عقب قرار السلطات المحلية بفرض الإغلاق التام.

وأثار إغلاق تشنغدو الذي أُعلن عنه قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، عمليات شراء بدافع الذعر في جميع أنحاء المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة تزاحم المواطنين للحصول على الأطعمة والمشروبات حيث اكتظت الأسواق بالحشود، تاركين أرفف المحال التجارية خاوية تمامًا.

وأعلنت السلطات المحلية في شينغدو فرض الإغلاق التام عقب الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بكورونا ما تسبب بحالة من الشلل بإحدى أكبر المدن الصينية البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وألزمت سكان المدينة بإرسال شخص واحد للتسوق من البقالة مرة واحدة يوميًا على أن تكون نتائج فحوصاته سلبية، وفي حال وجود طلبات طارئة مثل الرعاية الطبية يجب الحصول على موافقة من لجنة الحي.

Chengdu and Wuhan, two of China’s largest cities, are both in lock-down… police in Wuhan cracked down hard on protesters who demanded the lock-down to be lifted…

China keeps defending its zero Covid policy ahead of the Communist Party conference in October…

