الأخبار

بعد فرض حجر صحي.. سكان في مدينة صينية يقتحمون المتاجر ويفرغون محتوياتها (فيديو)

سكان مدينة شينغدو يخضعون للفحص ضد كورونا
سكان مدينة شينغدو يخضعون لفحوصات فيروس كورونا (getty)
4/9/2022-|آخر تحديث: 4/9/202207:16 PM (مكة المكرمة)

اقتحم آلاف المواطنين من سكان مدينة شينغدو جنوب غرب الصين المتاجر ومحال الأطعمة للحصول على المستلزمات الأساسية، عقب قرار السلطات المحلية بفرض الإغلاق التام.

وأثار إغلاق تشنغدو الذي أُعلن عنه قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، عمليات شراء بدافع الذعر في جميع أنحاء المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة تزاحم المواطنين للحصول على الأطعمة والمشروبات حيث اكتظت الأسواق بالحشود، تاركين أرفف المحال التجارية خاوية تمامًا.

 

وأعلنت السلطات المحلية في شينغدو فرض الإغلاق التام عقب الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بكورونا ما تسبب بحالة من الشلل بإحدى أكبر المدن الصينية البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وألزمت سكان المدينة بإرسال شخص واحد للتسوق من البقالة مرة واحدة يوميًا على أن تكون نتائج فحوصاته سلبية، وفي حال وجود طلبات طارئة مثل الرعاية الطبية يجب الحصول على موافقة من لجنة الحي.

 

وأمرت سلطات المدينة بإغلاق جميع الأعمال التجارية باستثناء محال البقالة والصيدليات والمستشفيات، كما تم تعليق تناول الطعام في الأماكن العامة مع السماح فقط بالوجبات السريعة.

وسجلت المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 150 إصابة إضافية بالفيروس.

وأطلقت السلطات فحوصات عامة للكشف عن المرض، بينما أظهرت لقطات مصورة صفوف انتظار طويلة للخضوع إلى فحص الكشف عن وباء كوفيد في الشارع.

وجاء ذلك على الرغم من الجهود السابقة التي بذلتها السلطات لإخماد الشائعات عن اقتراب الإعلان عن إغلاق تام في المدينة، حيث ألقت الشرطة القبض على أحد السكان المتهم بالإدلاء “بتعليقات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة تشنغدو، الثلاثاء الماضي، إن مستخدمًا لمنصات التواصل الاجتماعي، تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وعرقل أعمال الوقاية من الأوبئة.

وقررت الشرطة احتجاز الشاب لمدة 15 يومًا، ودفع غرامة قدرها 1000 يوان بتهمة “إثارة الخلافات والمتاعب العامة”.

ويعد ذلك أكبر إغلاق في الصين على مستوى المدينة منذ أن خرجت شنغهاي المركز المالي الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون شخص، من إغلاق مؤلم استمر شهرين في يونيو/حزيران الماضي.

وتواجه الصين منذ أسابيع انتشار جديد محدود لفيروس كورونا، لكنه بات يطال قسمًا كبيرًا من أقاليم البلاد.

المصدر : وكالات