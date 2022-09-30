هيئة الإذاعة البريطانية تلغي مئات الوظائف وتوقف البث بـ10 لغات

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس الخميس، إلغاء 382 وظيفة، ووقف البث الإذاعي بـ10 لغات بينها العربية والفارسية والصينية والبنغالية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لتوفير 28.5 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية.

والخدمات الإذاعية الأخرى التي تم إيقافها هي القرغيزية، والأوزبكية، والهندية، والإندونيسية، والتاميلية (إحدى اللغات المنتشرة في شمال سريلانكا وشرقها)، والأردية (اللغة الرسمية في باكستان)، بحسب البيان نفسه.

BBC World Service proposes 382 post closures as part of savings https://t.co/P6vMZ4ZCkp — BBC News (UK) (@BBCNews) September 29, 2022

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن “التضخم المرتفع وارتفاع التكاليف أدى إلى خيارات صعبة”، وأن خطط الخدمة العالمية تدعم استراتيجيتها لإنشاء “منظومة حديثة، وقيادة رقمية”.

وأضافت أنه “لن يتم إغلاق أي خدمات لغوية، لأن العديد من تلك الخدمات ستبث عبر الإنترنت، من أجل زيادة التأثير في الجماهير”، بحسب البيان أيضًا.

واللغات التي ستصبح متاحة عبر الإنترنت فقط هي الصينية، والغوجاراتية (اللغة الأصلية لولاية غوجارات الهندية)، والإيغبو (اللغة الرسمية في نيجيريا)، والإندونيسية، والبيدجين (نسخة هجينة من اللغة الإنجليزية تستخدم في جنوب نيجيريا وغانا والكاميرون وغينيا الاستوائية)، والأردية، واليوروبا (اللغة المستخدمة في جنوب غرب نيجيريا، وبعض أجزاء غرب أفريقيا خاصة في بنين وتوغو).

وكانت المؤسسة البريطانية قد كشفت نهاية يوليو/ تموز الماضي عن خطط لدمج قناة (بي بي سي) الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في أبريل/ نيسان 2023.

والخدمة العالمية، هي إذاعة دولية متعددة الوسائط، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللغوية والإقليمية عبر الإذاعة والتلفزيون.

وتبث خدمة (بي بي سي) العالمية حاليًّا بأربعين لغة ويشاهدها أسبوعيًّا نحو 364 مليون شخص، لكن عادات الجمهور آخذة في التغيّر، بحسب الهيئة، وقد أصبح مزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت، مما يعني أن الانتقال إلى “الرقمنة أولًا” منطقي من الناحية المالية وخصوصًا في ظلّ ارتفاع تكاليف التشغيل.

والجدير بالذكر أن إحدى عشرة خدمة لغوية -هي الأذربيجانية والبرازيلية والماراثية والموندو والبنجابية والروسية والصربية والسنهالية والتايلاندية والتركية والفيتنامية- كانت أصلا رقمية فقط.