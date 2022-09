“نحتاج رئيس وزراء جديد”.. 200 ألف بريطاني يوقعون على عريضة لمطالبة الحكومة بانتخابات مبكرة

وقّع أكثر من 200 ألف مواطن بريطاني حتى اللحظة على عريضة إلكترونية عبر موقع البرلمان للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتشكيل حكومة لوقف ما أسمته صاحبة العريضة بـ”الـفوضى” التي تسببت بها الحكومة الحالية.

وأطلقت العريضة الناشطة دارين تشارلزورث عبر موقع البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي، بعد استقالة عدد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون.

We need a general election – sign my petition demanding one now: https://t.co/X8ujyrXP6i — Darrin Charlesworth (@darrinac) July 14, 2022

وعلى الرغم من انتخاب ليز تراس مؤخرًا وتشكيلها حكومة جديدة في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، إلا أن العريضة بحسب الصحف البريطانية حصلت على توقيعات أكثر خلال الأيام الماضية، والأهم أنها تخطت 100 ألف توقيع، وهذا يعني طرح مطالب العريضة أمام البرلمان لمناقشتها.

وبحسب تقرير نشر أمس عبر موقع “يو جوف” المعني بالإحصائيات والبيانات السياسية والاقتصادية، فإنه في حال إقامة انتخابات برلمانية اليوم، فإن حزب المحافظين الحاكم حاليًا سوف يخسر أغلبيته في البرلمان بفارق 33 نقطة عن حزب العمال المعارض.

وبخلاف العريضة، فقد برزت مطالب الانتخابات المبكرة عبر منصات التواصل في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وسط حالة من التشكيك في قدرة الحكومة الحالية على تخطي العقبات السياسية والاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد.

Second, because we cannot afford a general election as yet, having already had months without a government this year, a cross-party coalition will need to stabilise the country. I sincerely hope this can be achieved. — Richard Murphy (@RichardJMurphy) September 29, 2022

وانضم الصحفي البريطاني البارز ألاستير كامبل لمطالب النشطاء مؤكدًا ضرورة عقد انتخابات عاجلة، وهاجم كامبل حزب المحافظين الحاكم قائلًا “حزب المحافظين انتخب جونسون كزعيم، ثم استبدله بتراس، وقد اتفق سياسيو الحزب فيما بينهم على تدمير هذا البلد”.

The Tory Party elected Johnson as leader. The Tory Party elected Truss as leader. Between them they have come close to destroying this country. Never forgive. Never forget. And when these MPs get rid of her (as they will do shortly) we cannot allow the Tory Party to choose 1/2 — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) September 29, 2022

ووجّه كامبل رسالة للمواطنين البريطانيين قائلًا “لا تسامحوا أبدًا لا تنسوا أبدًا، وعندما يتخلص نواب حزب المحافظين من تراس كما سيفعلون قريبًا، لا يمكننا السماح لهذا الحزب باختيار الحكومة الجديدة، نحن نحتاج لرئيس وزراء آخر، وانتخابات عامة جديدة”.

وقال المحلل السياسي البريطاني نيك تيرون “لقد وصل الأمر الآن إلى مرحلة حيث يتعين على المحافظين القلق بشأن أكثر من مجرد خسارة الانتخابات العامة المقبلة، فهم بحاجة إلى التفكير في قدرتهم الوجودية على التصرف كقوة سياسية لها أي أهمية على مدى العقود القادمة”.

It’s to a point now where the Tories have to worry about more than just losing the next general election – they need to think about their existential ability to act as a political force of any significance over the next several decades. — Nick Tyrone (@NicholasTyrone) September 29, 2022

يذكر أن رئيسة الوزراء ليز تراس التي تسوّق لنفسها على أنها من المدافعين عن الأسواق الحرة تعهّدت بخفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من تفاقم التضخم.

وبلغ معدّل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عامًا ليسجّل 10,1% في ظل توقعات بأن القادم أسوأ بينما يخيّم شبح الركود مع دخول فصل الشتاء.

ويعاني السكان من زيادة نسبتها 80% في فواتير الغاز والكهرباء ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر في وقت تحذّر الأعمال التجارية من أنها قد تنهار في حال ارتفاع التكاليف بشكل أكبر.