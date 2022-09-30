محكمة التحكيم الرياضية تقبل طعن تشيلي ضد مشاركة الإكوادور في مونديال قطر 2022

قالت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، إنها سجلت طعنا من الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بالسماح للإكوادور بخوض كأس العالم رغم مزاعم الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة.

ورفض الفيفا في وقت سابق هذا الشهر طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيو الذي تزعم تشيلي أنه لم يكن مؤهلا للعب التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ولعب مرتين أمام تشيلي.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.

ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها قبلت طعنا أيضا من اتحاد بيرو، إذ احتلت بيرو المركز الخامس لتفقد فرصة التأهل المباشر ثم خسرت من أستراليا في الملحق.

ومن المتوقع صدور قرار بحلول العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أيام من انطلاق كأس العالم يوم 20 من الشهر ذاته.

وكانت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية كشفت قبل أيام عدة عن وثائق جديدة تثبت تورط منتخب الإكوادور في أزمة استخدام وثائق وجوازات سفر مزورة لصالح اللاعب بايرون كاستيو.

وأشار التقرير إلى أن شهادة ميلاد كاستيو لاعب منتخب الإكوادور “مزورة وتم التستر عليها من قبل الاتحاد الإكوادوري”، وأيدت ذلك اعترافات للاعب نفسه.

وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن الظهير الأيمن لفريق الإكوادور ولد في كولومبيا عام 1995 خلافًا للمدون في شهادة ميلاده الحالية بأنه من مواليد الإكوادور عام 1998.

وتوضح شهادة الميلاد الكولومبية أيضًا أن اسم اللاعب بايرون خافيير كاستيو سيجورا، أما اسمه في الشهادة الإكوادورية فهو بايرون ديفيد كاستيو سيجورا.