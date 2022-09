شهادة تكشف سبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أفادت شهادة وفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، التي نشرتها السجلات الوطنية في اسكتلندا، بأن الشيخوخة هي سبب وفاة الملكة.

وتوفيت الملكة إليزابيث، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، مقر إقامتها الصيفي الواقع في المرتفعات الاسكتلندية، في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وحددت الشهادة وقت الوفاة، الساعة 03:10 مساء (14:10 بتوقيت غرينتش).

وأصدر قصر باكنغهام بيانا بعد الساعة 12:30 ظهرا في ذلك اليوم قال فيه إن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة وإنها ستظل تحت الإشراف الطبي، وتم الإعلان رسميا عن الوفاة الساعة 06:30 مساء.

وجاء ذلك بعد يومين من آخر مهمة رسمية للملكة، عندما عينت ليز تراس رئيسة للوزراء.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022