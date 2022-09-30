شهادة تكشف سبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أفادت شهادة وفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، التي نشرتها السجلات الوطنية في اسكتلندا، بأن الشيخوخة هي سبب وفاة الملكة.

وتوفيت الملكة إليزابيث، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، مقر إقامتها الصيفي الواقع في المرتفعات الاسكتلندية، في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وحددت الشهادة وقت الوفاة، الساعة 03:10 مساء (14:10 بتوقيت غرينتش).

وأصدر قصر باكنغهام بيانا بعد الساعة 12:30 ظهرا في ذلك اليوم قال فيه إن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة وإنها ستظل تحت الإشراف الطبي، وتم الإعلان رسميا عن الوفاة الساعة 06:30 مساء.

وجاء ذلك بعد يومين من آخر مهمة رسمية للملكة، عندما عينت ليز تراس رئيسة للوزراء.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth. The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

وعانت الملكة، التي بقيت 70 عاما على العرش، مما سماه قصر باكنغهام “مشكلات عرضية في الحركة” منذ نهاية العام الماضي، مما اضطرها إلى إلغاء أغلب ارتباطاتها العامة.

وتظهر الشهادة أن ابنتها الأميرة آن تولت تسجيل الوفاة في 16 سبتمبر/ أيلول.

وتولت الملكة إليزابيث الثانية في 6 فبراير/ شباط 1952، حكم المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس وبوفاتها يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2022، تكون أطول ملوك بلادها جلوسًا على العرش.

Her Majesty Queen Elizabeth received Red Boxes, which were made upon her Coronation in 1953, almost every day of her reign, including weekends and holidays, but excluding Christmas Day. pic.twitter.com/v6q9FeGjZX — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

عاصرت الملكة الراحلة خلال 70 سنة من حكمها أحداثا كثيرة، ووافقت على أكثر من 4 آلاف قانون رفعه البرلمان وسافرت مسافة تبلغ مليونا و661 ألفا و668 كيلومترا إلى 117 دولة، وقامت بأكبر عدد من هذه الزيارات لكندا.

عينت الملكة 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس، وخلال هذه المدة وصل 14 رئيسا إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وتعاقب 7 باباوات على كرسي الباباوية في الفاتيكان.

وكانت إليزابيث الثانية هي الملكة الأربعين في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام العرش.