عشرات الآلاف يؤدون صلاة الغائب على القرضاوي في المسجد الأقصى (فيديو)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الغائب على العلامة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي، بعد انتهاء صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقال الشيخ محمد سرندح، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، “لقد فقدت الأمة الإسلامية واحدًا من علمائها الأجلاء مجتهدًا مجددًا رائدًا في العلم أزهريًا ثابتًا مدافعًا عن الحق وأهله. إنه الشيخ الدكتور العلاّمة يوسف القرضاوي، المؤسس للاتحاد العام لعلماء المسلمين”.

وأضاف سرندح “انتقل القرضاوي إلى جوار ربه بعد أن شهدت له ساحات العلم والدعوة والمعاهد والجامعات ومراكز الجاليات الإسلامية في العالم أجمع”.

صلاة الجنازة عن روح الشيخ يوسف القرضاوي في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/lzUL0M9N9o — Nabdulquds نبض القدس (@nabdulquds) September 30, 2022

وتابع “القرضاوي أيقونة هذا العصر في العلم والاجتهاد، وقد ترجمت كتبه إلى لغات العالم، وبقيت شاهدة على علمه وفضله، تهفو روحه لمَسْرَى المسجد الأقصى، فقد كان المسجد حاضرًا في وجدانه مدافعًا عن قدسيته”.

وهذه هي المرة الثانية، التي يتم فيه أداء صلاة الغائب على روح الشيخ القرضاوي، في المسجد الأقصى.

أداء صلاة الغائب على روح الشيخ يوسف القرضاوي في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/ALwgCheOHG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 30, 2022

والاثنين الماضي، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاة مؤسسه، الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عامًا.

والقرضاوي أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر، قضى حياته بين ميادين العلم والدعوة والاجتهاد.

أداء صلاة الغائب على روح الشيخ يوسف القرضاوي في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/mOrsCoycBb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 30, 2022

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 45 ألفًا شاركوا بصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ولكن دون تسجيل اشتباكات.

وأدان الشيخ سرندح الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القائم بالمسجد.

ونظم العشرات من الفلسطينيين وقفة بعد انتهاء الصلاة تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتضامنًا مع الأسرى في السجون الاحتلال.