رفعوا صور الشيخ القرضاوي.. مسير قرآني يضم عشرات الحفّاظ في غزة (فيديو)

انطلق اليوم الجمعة مسير قرآني يضم عشرات الحافظين لكتاب الله من مساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في حي التفاح شرق مدينة غزة.

حيث نظمت لجنة مراكز القرآن الكريم والسنة بشعبة القعقاع بن عمرو في محلية التفاح الشرقي، مسيرا قرآنيا ضم 180 حافظا للقرآن الكريم أو لبعض أجزائه.

ورفع الطلبة والحفاظ صورًا للشيخ الراحل يوسف القرضاوي كُتب عليها “من أرض غزة، سلام لروحك، إمام العلم والجهاد”، كما رفعوا المصاحف وأعلام فلسطين.

ويأتي المسير ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها اللجنة تحضيرًا للمهرجان المركزي “زاد الرواحل للأقصى قوافل” الذي يُنظم مساء الجمعة، بجوار مسجد أهل الجنة.

وجاب الحافظون الصغار شوارع الحي وهم يرتدون الأثواب والعمائم البيضاء حاملين الرايات فخورين بانتمائهم إلى أهل القرآن.