بوتين يوقّع اتفاقيات لضم 4 مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي (فيديو)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع اتفاقيات لضم 4 مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون، في خطاب متلفز باحتفالية عقدت بقصر الكرملين في موسكو، اليوم الجمعة.

وأضاف بوتين أن هذا الضم يأتي بناء على “رغبة الملايين” من سكان هذه المناطق قائلا “أجدادنا وآباؤنا الروس هم من دافعوا عن الأراضي في الحرب الوطنية العظمى”.

وأكد أن دونيتسك ولوغانسك عاشتا 8 سنوات من الحصار والقصف المستمر، وسكانها عاشوا “إرهابا واضطهادا”، واصفا الحرب الحالية “بالعملية العظيمة لتحرير شعوبنا”.

وتابع “نحن مستعدون للحوار وندعو كييف إلى وقف العمليات العسكرية فورًا والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وطالب بوتين “النظام في كييف باحترام إرادة الشعب”، مؤكدا أن روسيا “ستدافع عن أراضيها بكل الوسائل التي تمتلكها”.

ووعد بوتين بإعادة بناء البنية التحتية في المناطق الأربع، ورفع مستوى الأمن حتى يشعر السكان بدعم الدولة الروسية.

وفي خطابه أوضح بوتين أن لديه اقتناعات بأن الغرب لا يسعى إلى حل أزمة الغذاء، وأن النخب الأوربية لا تريد إيجاد حلول عملية لأزمة الطاقة، وقال “لن نعود إلى النظام العالمي الذي كنا فيه”.

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون بعدما أجرت ما وصفته باستفتاءات في هذه المناطق بأوكرانيا، ووصفت الحكومات الغربية وكييف هذا التصويت بأنه قسري وينتهك القانون الدولي.