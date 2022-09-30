بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي وإسرائيل تطالب جنودها بالعودة فورا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة، اليوم الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه “سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة 6 أشهر على الأقل أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرًا مستحيلًا بالنسبة إليهم”.

وأوضح المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن زوجات وأبناء وذوي الأجانب الذين يوقّعون عقدًا مع الجيش الروسي يمكنهم الاستفادة من هذه الآلية للحصول على الجنسية الروسية.

ويبدو أن هذا التدبير يتوجه خصوصًا إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، والذين يمارسون مهنًا شاقة في المدن الروسية الكبرى.

وبعد إعلان تعبئة جزئية الأسبوع الفائت في روسيا، دعت العديد من جمهوريات آسيا الوسطى مواطنيها إلى عدم المشاركة في الحرب.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات صحفية “خسائرنا بلغت 5937 قتيلًا”، وهي حصيلة أقل بكثير من التقديرات الأوكرانية والغربية.

وأضاف أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد. مؤكدًا أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

وردًا على هذا الإجراء أصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تعليماته لجنوده الحاملين للجنسية الروسية، الموجودين في روسيا، بالعودة فورًا.

كما نبّهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها الذين يحملون الجنسية الروسية من إمكانية تجنيدهم في الجيش الروسي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته لجميع الجنود الذين يحملون الجنسية الروسية الإسرائيلية، والذين هم في إجازة أو زيارات عائلية في روسيا بالعودة على الفور إلى إسرائيل.

وقدّرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن عشرات آلاف الإسرائيليين، يحملون أيضًا الجنسية الروسية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت مؤخرًا أنها تستعد لإمكانية زيادة أعداد المهاجرين اليهود من روسيا إثر إعلان الرئيس الروسي التعبئة العسكرية الجزئية، في صفوف الجيش الروسي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إسرائيل، الجمعة، عدم اعترافها بضم روسيا للمقاطعات الأوكرانية الأربع، التي أعلنت عنها موسكو، مشيرة إلى أن تل أبيب تدعم سيادة أراضي أوكرانيا ووحدتها.