الكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية الجديدة (فيديو)

كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية اليوم الجمعة، عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية بعد توليه العرش.

وتولى إعداد صورة الملك على العملة النحات البريطاني مارتن جينينغز، بعد أن حصل على موافقة الملك الجديد شخصيا عليها.

وكشف جينينغز أنه استوحى رسم تشارلز من صورة للملك، وقال “إنه أصغر عمل أنجزته لكن من دواعي امتناني معرفة أن الناس سيرونه ويحتفظون به في جميع أنحاء العالم لقرون مقبلة”.

وستكون النقود المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك، عملة معدنية خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنسا، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية.

وتماشيًا مع التقاليد الملكية، تُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز وهو ينظر إلى جهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.

كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية عليها عبارة “الملك تشارلز الثالث، بنعمة الرب، المدافع عن الإيمان”.

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان إن صورة تشارلز ستبدأ الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة.

كما ستظهر صورتان جديدتان لإليزابيث الثانية على ظهر العملة التذكارية من فئة 5 جنيهات.

وتتولى دار سك العملة الملكية تجسيد الملوك على العملات منذ أكثر من 1100 عام، أي منذ عهد ألفريد العظيم.

