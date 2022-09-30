الكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية الجديدة (فيديو)

كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية اليوم الجمعة، عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية بعد توليه العرش.

وتولى إعداد صورة الملك على العملة النحات البريطاني مارتن جينينغز، بعد أن حصل على موافقة الملك الجديد شخصيا عليها.

وكشف جينينغز أنه استوحى رسم تشارلز من صورة للملك، وقال “إنه أصغر عمل أنجزته لكن من دواعي امتناني معرفة أن الناس سيرونه ويحتفظون به في جميع أنحاء العالم لقرون مقبلة”.

وستكون النقود المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك، عملة معدنية خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنسا، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية.

وتماشيًا مع التقاليد الملكية، تُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز وهو ينظر إلى جهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.

كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية عليها عبارة “الملك تشارلز الثالث، بنعمة الرب، المدافع عن الإيمان”.

Anniversaries, events, moments in royal history – who decides what features on British coinage? From The Royal Mint Advisory Committee to @RoyalFamily approval, all coins struck at The Royal Mint must go through a formal process before entering production https://t.co/tRsRLLVBNP pic.twitter.com/Kzeqord0d1 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 22, 2022

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان إن صورة تشارلز ستبدأ الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة.

كما ستظهر صورتان جديدتان لإليزابيث الثانية على ظهر العملة التذكارية من فئة 5 جنيهات.

وتتولى دار سك العملة الملكية تجسيد الملوك على العملات منذ أكثر من 1100 عام، أي منذ عهد ألفريد العظيم.

In 1968, Queen Elizabeth II opened our new site in Llantrisant following The Royal Mint's relocation from London. 📷 is the 1p coin struck by Her Late Majesty – which is on display in The Royal Mint Experience, and the 2p coin struck by The King (then Prince of Wales). pic.twitter.com/kNIGjxjLiP — The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 23, 2022

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول بعد فترة قياسية على العرش استمرت 70 عاما.

وقال مدير متحف دار سك العملة الملكية كيفن كلانسي إن الملكة الراحلة ظهرت على عملات أكثر من أي ملك بريطاني آخر، ويوجد حاليا نحو 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية.

وأكدت دار سك النقود الملكية أنه سيتم استبدال القطع النقدية بمرور الوقت عندما تتلف أو تتقادم أو لتلبية الطلب على العملات الإضافية.