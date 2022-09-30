الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين خلال حملة مداهمات بأنحاء من الضفة المحتلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير إنه اعتقل 9 فلسطينيين مطلوبين لديه، ليلة أمس الخميس، في مداهمات بعدد من مناطق الضفة الغربية.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، داهمت قوات إسرائيلية مخيم الجلزون للاجئين بشمال رام الله لاعتقال شخص مشتبه في تورطه في “نشاط إرهابي”.

وخلال العملية، اندلعت اشتباكات وتم رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الحملة الإسرائيلية تركزت بشكل أكبر في الخليل، حيث اعتقل 4 شبان.

شاهد: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص على مدخل مخيم العين في نابلس pic.twitter.com/vExyyiSTnA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 30, 2022

وأضافت أن مداهمات قوات الاحتلال شملت عدة مناطق بالضفة الغربية، منها مخيم عين بيت الماء غربي نابلس بشمال الضفة، الذي شهد اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وبحسب منصات فلسطينية نقلا عن مصادر محلية، استهدف مقاومون فلسطينيون قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم وتبعتها تعزيزات من حاجز بيت إيبا فحاصرت مداخل المخيم وانتشرت في الشوارع المحيطة ونشرت عددا من القناصة في بعض البنايات.

ومنذ بداية العام الجاري قُتل أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال هجمات متفرقة في الضفة وفي مدن إسرائيلية في ظل تصاعد وتيرة التوتر الأمني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.

صورة تظهر أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في عدة بنايات خلال اقتحام بالقرب من مخيم العين في #نابلس. pic.twitter.com/8RetIYc0Tz — الساهرة (@alsahera_ar) September 30, 2022