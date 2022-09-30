الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي باليمن في أسوأ مستوياته منذ 4 سنوات

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، إن شهر أغسطس/ آب الماضي شهد أسوأ مستوى من التدهور في حالة انعدام الأمن الغذائي باليمن منذ 4 سنوات.

وفي آخر تحديث له عن الأمن الغذائي في اليمن، أكد البرنامج التابع للأمم المتحدة، استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي خلال الشهر الماضي، حيث “سجل استهلاك الغذاء أسوأ مستوى له خلال السنوات الأربع الماضية”.

وأظهر استطلاع أجراه البرنامج -وشمل عددا من الأسر من مختلف أنحاء اليمن- أن 58% من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب اليمن وشرقه، و51% في مناطق سيطرة الحوثيين ذات الكثافة السكانية العالية في شمال اليمن وغربه، لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها.

WFP Yemen Food Security Update, September 2022 Country: Yemen Source: World Food Programme Please refer to the attached Infographic. Highlights The exchange rate remained volatile in IRG-controlled areas. Since mid April, the Yemeni riyal has lost 1… https://t.co/OrPzRXULS4 pic.twitter.com/ERYJqTlvO0 — Emergency Alerts (@emergencyglobal) September 29, 2022

كما أشار الاستطلاع إلى أن عدم كفاية الغذاء تجاوز مستويات عالية للغاية بلغت 40% في 19 محافظة.

ويوفر برنامج الأغذية العالمي الطعام لـ13 مليون شخص شهريا في اليمن الذي انهار اقتصاده بسبب الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي.

ويستورد اليمن -البالغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة- أغلب غذائه، وقد خفض البرنامج منذ يناير/ كانون الثاني الماضي حصص الإعاشة لـ8 ملايين يمني بسبب فجوات التمويل، كما اضطر في أغسطس/ آب إلى تخفيض مساعدات 5 ملايين آخرين، إذ لم يجمع من المانحين الدوليين هذا العام سوى ربع المبلغ الذي يحتاجه لليمن، وهو مليارا دولار.