الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي باليمن في أسوأ مستوياته منذ 4 سنوات

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، إن شهر أغسطس/ آب الماضي شهد أسوأ مستوى من التدهور في حالة انعدام الأمن الغذائي باليمن منذ 4 سنوات.

وفي آخر تحديث له عن الأمن الغذائي في اليمن، أكد البرنامج التابع للأمم المتحدة، استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي خلال الشهر الماضي، حيث “سجل استهلاك الغذاء أسوأ مستوى له خلال السنوات الأربع الماضية”.

وأظهر استطلاع أجراه البرنامج -وشمل عددا من الأسر من مختلف أنحاء اليمن- أن 58% من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب اليمن وشرقه، و51% في مناطق سيطرة الحوثيين ذات الكثافة السكانية العالية في شمال اليمن وغربه، لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها.

