أمريكا تؤكد مقتل أحد مواطنيها في القصف الإيراني على كردستان العراق

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الخميس، مقتل مواطن أمريكي في هجوم صاروخي إيراني استهدف، الأربعاء، مجموعات مسلحة للمعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.

ورفض باتيل إعطاء أي تفاصيل عن المواطن الأمريكي أو ملابسات مقتله متذرعًا “باعتبارات عائلية”.

وكانت واشنطن قالت، الأربعاء، إن الضربة لم تؤد إلى مقتل أي مسؤولين أو عسكريين أمريكيين.

وأضاف باتيل “ندين انتهاك إيران لسيادة العراق ووحدة أراضيه”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستواصل فرض العقوبات واتخاذ إجراءات أخرى من أجل وضع حد لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق قد أكد الأربعاء أن القصف الذي أعلنت طهران مسؤوليتها عنه، خلّف “13 قتيلًا بينهم امرأة حامل و58 جريحًا معظمهم من المدنيين بينهم أطفال دون سنّ العاشرة”.

وتنشط في كردستان العراق العديد من التنظيمات الكردية الإيرانية المعارضة التي شنت تاريخيًا تمردًا مسلحًا ضد طهران وتراجع نشاطها في السنوات الأخيرة.