أفغانستان..عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري بمركز تربوي في كابل (فيديو)

لقي 32 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 40 جريحا آخرين في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بالعاصمة الأفغانية كابل، صباح اليوم الجمعة، بحسب مصدر حكومي للجزيرة.

وكان المتحدث باسم الشرطة الأفغانية (خالد زدران) قد قال في وقت سابق، إن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجّر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي. قتل 19 شخصا للأسف وأصيب 27 بجروح”.

ويعمل المركز الذي تم التفجير داخله، في إعداد الطلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع به.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن “مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة اللاإنسانية للعدو وافتقاره للمعايير الأخلاقية”، ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

د کابل ښار دیارلسمه حوزه کې د «کاج» په نامه ښوونیز کورس باندې چې نن یې د کانکورآزمایښتي امتحان درلود، برید شوی، له بده مرغه لومړني معلومات ښایی چې ۱۹ کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی او ۲۷ نور ټپیان دي.

په ملکي اهدافو برید چې د دښمن قساوت او وحشت ثابتوي په کلکه غندو.

۱/۲ — Khalid Zadran (@khalidzadran01) September 30, 2022

ومن المرجح أن يرتفع العدد المعلن رسميا للقتلى، ونقلت رويترز عن مصدر بالمستشفى أن 23 شخصا قتلوا، وذكر مصدر من طالبان أن القتلى 33 وأن بين الضحايا طالبات.

وقال غلام صادق أحد السكان بالمنطقة إنه كان في منزله عندما سمع صوتا عاليا وخرج ليرى دخانا يتصاعد من المعهد التعليمي فهرع هو وجيرانه للمساعدة.

وأضاف “تمكنت مع أصدقائي من نقل نحو 15 مصابا و9 جثث من موقع الانفجار، هناك جثث أخرى ممددة تحت الكراسي والطاولات داخل أحد الفصول”.

روایت یکی از دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل. pic.twitter.com/PGTD4WBwrP — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) September 30, 2022

وقع الاعتداء في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، وهي منطقة غالبية سكانها من الشيعة وتقيم فيها أقلية من الهزارة، وسبق أن شهدت بعض أعنف الاعتداءات التي وقعت في أفغانستان.

وأصيب حي دشت البرشي في السنوات الأخيرة باعتداءات تبناها تنظيم الدولة، وفي مايو/ أيار عام 2021 وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته.

سرچینې د کابل ښار دشت برچي سیمه کې د کاج په ښوونیز مرکز چاودنه کې د زیاتو تلفاتو خبر ورکوي. یوې سرچینې اطلاعات روز ته په یوه استولي پیغام کې ویلي، چې دغه چاودنه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 1/4 pic.twitter.com/u7d2dmNJIR — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) September 30, 2022

وأوقعت تلك التفجيرات نحو 75 قتيلا معظمهم تلميذات، وأكثر من 300 جريح، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

ويوم الجمعة الماضي، لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 40 بانفجار وقع بالقرب من مسجد في كابل أثناء خروج المصلين بعد صلاة الجمعة.

وأدت عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب عام 2021 إلى تراجع كبير في أعمال العنف مع طي صفحة عقدين من الحرب في البلد، غير أن الأمن بدأ يتراجع قليلا في الأشهر الأخيرة.