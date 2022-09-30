والد الطفل الفلسطيني ريان سليمان يروي للجزيرة مباشر ملابسات استشهاد ابنه (فيديو)

اتهم ياسر سليمان والد الطفل الفلسطيني الشهيد ريان سليمان جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة قتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد، عقب مطاردته من قبل اثنين من جنود الاحتلال.

وأضاف سليمان في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن قتل ابنه ريان يمثل “جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال فلسطين الأبرياء”.

وعن ملابسات الجريمة كشف سليمان أنها بدأت عندما كان جنود الاحتلال يطاردون عددًا من الأطفال الفلسطينيين القادمين من مدراسهم، وما إن شاهد جنديان من جنود الاحتلال ابنه حتى طاردوه وقاموا بمحاصرته في الفناء الخلفي للبيت، لكنه أصيب بسكتة قلبية جراء الهلع والرعب.

وأضاف “عندما هرعت لنجدة ابني في الفناء الخلفي للبيت وجدته قد فارق الحياة، والجنديان واقفان عند رأسه”.

وقال سليمان: كنت أتمنى لولدي أن يموت شهيدًا في مواجهة مع جيش الاحتلال، لكنهم أصرُّوا على قتله وهو ابن السابعة.

أصدقاء الطفل ريان سليمان (7 سنوات)، ينظرون بحسرة وأسى إلى جثمان رفيقهم وهم يلقون عليه نظرة وداع، قبل تشييعه، ظهر اليوم الجمعة، في بيت لحم.

استشهد ريان، أمس الخميس، بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع قرب بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.#حديث_الصورة pic.twitter.com/pwPaRPTXzm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان أن الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي، تعاملت مع الطفل ريان، الذي أُدخل لقسم الطوارئ فيما كان نبضه متوقفًا بسبب سكتة قلبية، ولم تفلح محاولاتُ إنعاشه.

ووصفت الخارجية الفلسطينية استشهاد ريان بـ”الجريمة البشعة”، وقالت إنه “جزءٌ لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

لكن متحدثًا عسكريًا إسرائيليًا نفى أن يكون لجيش الاحتلال أية صلته بما وصفها بـ”الوفاة المأساوية” للطفل.

وأضاف لوكالة رويترز أن “تفاصيل الحادث قيد المراجعة”.

مات الطفل خوفاً بعد سقوطه من أعلى منزله#فلسطين pic.twitter.com/gEkecs67bV — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 29, 2022

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل وفوري” بعد استشهاد الطفل الفلسطيني.

وصرح باتيل في إفادة صحفية عندما سئل عن وفاة الطفل “الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء”.

وأضاف “نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل” إلى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.