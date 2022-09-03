في غياب بوتين.. آلاف الروس يودّعون ميخائيل غورباتشوف (فيديو)

احتشد آلاف الروس أمام نعش مفتوح يضم جثمان ميخائيل غورباتشوف، لوداع آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، اليوم السبت.

وجرت مراسم تشييع الجنازة في العاصمة موسكو دون ضجة كبيرة وفي غياب ملحوظ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال متحدث باسم الكرملين إن بوتين لم يحضر الجنازة بسبب “جدول عمله”.

ومع ذلك، كان الوجود الأمني ​​مكثفًا، حيث تمركزت الشرطة المسلحة والمدرعات في وسط العاصمة.

وتوفي غورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفيتي في الفترة من 1985 إلى 1991، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عامًا، وظل جسده في قاعة الأعمدة الشهيرة وسط موسكو، وفقًا لتقليد سرى على زعماء الاتحاد السوفيتي السابقين، بمن فيهم فلاديمير لينين وجوزيف ستالين.

وحمل المشيعون باقات من أزهار القرنفل والورود، وتحدّثوا عن “تكريم” إرث غورباتشوف و”هدية الحرية” التي قدّمها إلى البلاد، على الرغم من الغضب الذي شعر به كثير من الروس تجاهه لتسريع نهاية الاتحاد السوفيتي.

وبعد ساعات الوداع، تم إخراج التابوت من القاعة في موكب بقيادة ديمتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة (نوفايا جازيتا) المستقلة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي ساعد غورباتشوف في تأسيسها.

ونُقل التابوت إلى مقبرة نوفوديفيتشي المرموقة في موسكو، حيث تم إنزاله في القبر على أنغام فرقة عسكرية تعزف النشيد الوطني الروسي.

ودُفن غورباتشوف بجانب زوجته رايسة التي توفيت عام 1999 بسبب مرض السرطان.