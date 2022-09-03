هبوط طائرة بعد تهديد قائدها بالسقوط على متجر بولاية مسيسبي الأمريكية (فيديو)

أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية هبوط طائرة صغيرة مخطوفة هدد قائدها بالاصطدام عمدًا بمتجر وول مارت بمدينة توبيلو دون تسجيل إصابات.

وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.

ونقلت صحيفة ديلي جورنال عن مصادر عديدة قولها إن الطائرة هبطت في آشلاند، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بولاية ميسيسيبي، وإن الطيار لا يزال على قيد الحياة.

وأظهرت صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي -نقلا عن صحيفة ستاركفيل ديلي نيوز- طائرة صغيرة في أحد الحقول.

وذكرت مديرية شرطة ولاية ميسيسيبي، في وقت سابق اليوم السبت، أن قائد الطائرة الصغيرة المخطوفة هدد بالاصطدام عمدًا بأحد متاجر سلسلسة وول مارت بمدينة توبيلو في الولاية.

وقالت شرطة المدينة إنها أُخطِرت بأن طيارًا يقود طائرة من نوع “كينغ إير” كان يحلق فوق أحياء المدينة، اتصل برقم الطوارئ وهدد بالاصطدام عمدًا بمتجر وول مارت الشهير.

وعلى الفور طلبت سلطات الولاية من المواطنين تجنب المنطقة حتى إشعار آخر، محذرة من أنه مع تنقّل طائرة من هذا النوع يكون الخطر أكبر في أكثر من منطقة.







وعملت إدارة المتجرعلى إخلاء جميع المحلات وتفريق الناس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية صورًا مباشرة تُظهر طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض فوق المنازل والمباني المتفرقة في أحياء المدينة.