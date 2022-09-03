اندلاع حريق بمخيم للنازحين الإيزيديين في دهوك شمالي العراق (فيديو)

اندلع حريق، اليوم السبت، في مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

وقال ديان جعفر حمو -مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك- في تصريح لمراسل الجزيرة مباشر، إن الحريق نشب الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي بسبب ماس كهربائي.

وكشف حمو أن عدد الخيام المحترقة تجاوز 20 خيمة بين كبيرة وصغيرة، تعيش فيها 18 عائلة.

وأضاف أنه جرت السيطرة على الحريق، وفُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، قائلًًا إنه سيتم تعويض الأسر بخيام جديدة وأغطية وأفرشة.

وذكرت وكالة (شفق نيوز) الإخبارية أن الحريق ألحق أضرارًا مادية كبيرة بالخيام.

ويوجد في إقليم كردستان 27 مخيمًا للنازحين، تضم 737 ألفًا و365 نازحًا، وفق إحصاء لوزارة الهجرة العراقية.

وفرّ هؤلاء اللاجئون من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى (شرق) وبابل (جنوب)، إثر سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من البلاد عام 2014.

ورغم إعلان العراق تحقيق النصر على التنظيم عام 2017، فلا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، جراء الدمار وعدم توافر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.