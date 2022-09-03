الثاني خلال أيام.. تعطل محرك سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا لنقل حبوب في البوسفور

قالت شركة شحن اليوم السبت إن سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا لنقل الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، تعطّل محركها فترة وجيزة أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول، البارحة.

وفي ثاني حادث خلال أيام ذكرت شركة تريبيكا للشحن أن محرك السفينة (بريزا) تعطّل حوالي الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة، وأنها رست بالقرب من منطقة قنديلي في إسطنبول.

وأضافت أن سفينة الشحن رفعت المرساة في الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش اليوم السبت، وكان من المقرر أن تتجه إلى منطقة رسو في جنوب البوسفور بواسطة زوارق قطر.

وذكرت تريبيكا أن حركة المرور في مضيق البوسفور توقفت وستُستأنف باتجاه الجنوب الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السفينة (بريزا) رست جنوب البوسفور الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش.

#تركيا.. تعليق حركة مرور السفن في مضيق #البوسفور

بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر pic.twitter.com/tjirQg2WxA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 1, 2022

وكانت السفينة (ليدي زهما) -وهي سفينة شحن أخرى تحمل أكثر من 3 آلاف طن من الذرة من أوكرانيا- قد سُحِبت إلى مرسى في إسطنبول بعد أن جنحت فترة وجيزة بسبب تعطّل الدفة ليلة الخميس.

وتندر مثل هذه الحوادث في مضيق البوسفور الخلاب، الذي يقسم أكبر مدينة في تركيا، ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة وما وراءه إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز التنسيق المشترك -ومقره إسطنبول- الذي يشرف على الاتفاق ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، يوم الجمعة، إن السفينة بريزا خضعت للتفتيش وتم السماح لها بالإبحار إلى أوكرانيا مع 7 سفن أخرى.

وقالت اللجنة إنه حتى يوم الجمعة، تم تصدير حوالي 1.77 مليون طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، في حين تمت الموافقة على 160 رحلة داخلية وخارجية.

وتراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب بعد أن الحرب الروسية عليها في 24 فبراير/ شباط وإغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الحبوب في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح 3 موانئ بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو/ تموز بين موسكو وكييف، بوساطة من الأمم المتحدة وأنقرة.