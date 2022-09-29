مقتل 3 وفقدان 15 في انهيار جسر بالبرازيل (فيديو)

لقي 3 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح في انهيار جسر بولاية أمازوناس شمال غربي البرازيل الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت إدارة الإطفاء في أمازوناس إنها تبحث عن نحو 15 شخصا فُقدوا بعد انهيار جسر على الطريق السريع بي آر-319 في مدينة كاريرو.

من جانبها، ذكرت حكومة أمازوناس أنّ الجسر الواقع قرب مدينة كاريرو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن ماناوس عاصمة الولاية يوم الأربعاء مما أسفر عن مصرع رجلين وامرأة.

وأوضحت أنّ أحد الضحايا يبلغ من العمر 39 عاماً بينما لم يتمّ التعرّف في الحال على هوية الثاني، في حين تبلغ القتيلة من العمر 66 عاماً.

ورجّح قائد فوج الإطفاء في الولاية ارتفاع عدد القتلى مشيراً إلى أنّ عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة، في حين قال موقع (جي 1) الإخباري إنّ بعض الناس يتحدّثون عن 8 أو 12 أو حتّى 15 قتيلاً”.

وقال إنه تم العثور على حافلة صغيرة كان بداخلها العديد من الأشخاص، لكن لم يتحدّد مكانهم بعد. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن 12 سيارة سقطت في نهر كوروسا جراء الحادث.